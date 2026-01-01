Feine Farbzüge und klare Linien prägen das Design des Hotels und geben ihm seine ganz spezielle, gediegene Atmosphäre und Ruhe. Eigener Lifestyle-Manager für jedes Zimmer, grosse Auswahl an Restaurants (japanisch, indisch, mediteran, italienisch), Café, exklusive Armani/Privé Lounge/Nachtclub, Armani/Galleria (Mode Accessoires), Armani/Fiori (Blumen), Armani/Dolci (Süssigkeiten), Armani/Pavilion, Armani/Business-Center Meeting Room Al Majlis.

Die stilistisch einzigartigen Deluxe-, Classic- und Premierezimmer sowie verschiedene Suite-Kategorien verfügen über jeden erdenklichen Luxus in Sachen Zimmerausstattung gepaart mit der modernsten Technik. Ihr persönlicher Lifestyle-Manager steht Ihnen zudem jederzeit für jegliche Wünsche und Fragen zur Verfügung.