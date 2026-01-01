Knecht Reisegruppe Gütesiegel
arabien Reisen Gütesiegel
arabienreisen

Armani Hotel Dubai

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Dubai

Beschreibung

Einleitung
Feine Farbzüge und klare Linien prägen das Design des Hotels und geben ihm seine ganz spezielle, gediegene Atmosphäre und Ruhe. Eigener Lifestyle-Manager für jedes Zimmer, grosse Auswahl an Restaurants (japanisch, indisch, mediteran, italienisch), Café, exklusive Armani/Privé Lounge/Nachtclub, Armani/Galleria (Mode Accessoires), Armani/Fiori (Blumen), Armani/Dolci (Süssigkeiten), Armani/Pavilion, Armani/Business-Center Meeting Room Al Majlis.
Angebot
Der 3657 m2 grosse Armani/SPA bietet jede erdenkliche Behandlung an.
Zimmer
Die stilistisch einzigartigen Deluxe-, Classic- und Premierezimmer sowie verschiedene Suite-Kategorien verfügen über jeden erdenklichen Luxus in Sachen Zimmerausstattung gepaart mit der modernsten Technik. Ihr persönlicher Lifestyle-Manager steht Ihnen zudem jederzeit für jegliche Wünsche und Fragen zur Verfügung.
Unterhaltung
Armani/Privé Lounge/Nachtclub.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Outdoor Swimmingpool.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen