Beschreibung

Einleitung Zimmer, Suiten und eine Gartenvilla. Grosse, gediegene Poolanlage, reserviert für Residence & Spa-Gäste. Fitness-Center, Health & Beauty Institute mit «One&Only Spa», Oriental Hammam sowie ein Coiffeur. Die kulinarische Seite bilden das Restaurant «The Dining Room» und eine «Library Lounge». Eine kleine Boutique ist ebenfalls vorhanden. WiFi kostenfrei im Zimmer, am Pool und Strand sowie in den Restaurants. Kostenfreier Afternoon Tea für alle Residence & Spa Gäste.

Angebot Das 2000 m2 grosse Health & Beauty Institute ist wunderschön im arabischen Stil gebaut. Hier finden Sie das «One&Only Spa» mit 12 luxuriösen Behandlungsräumen, mit einer grossen Auswahl an Massagen, Therapien und ein traditioneller, orientalischer Hammam mit Dampbädern.

Zimmer Die rund 58 m2 grossen Prestige Zimmer sind ausgestattet mit Bad, separater Dusche, WC, Fön, Klimaanlage, Satelliten-TV, Safe, Telefon, Balkon oder Terrasse (zur Meerseite gerichtet). Die 118 m2 grossen Executive Suiten und die 300 m2 grosse Strandgarten-Villa bieten ebenfalls allen erdenklichen Luxus.

Unterhaltung Der prunkvolle Nachtclub «Kasbar» im «The Palace» steht auch den «Residence & Spa» Gästen zur Verfügung.

Gratis-Sport Den Gästen stehen die Sportanlagen im «The Palace» und «Arabian Court» zur Verfügung.