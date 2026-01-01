Bvlgari Resort Dubai
Dubai
Beschreibung
Einleitung
Das luxuriöse und exklusive Haus, von den italienischen Architekten Antonio Citterio, Patricia Viel and Partners entworfen, liegt auf der Jumeirah Bay Island, direkt vor der Küste und ist direkt mit einer Brücke zum Festland verbunden. Zur Anlage gehören ein eigener Beach Club mit Cabanas/Lounge-Sitzen/Umkleidekabinen/Dusche/Minibar/Essens- und Getränkeservice, Pool, 6 Restaurants/Bars (Il Ristorante, Il Bar, Il Cafe, Hoseki, La Spiagga, The Lobby), eigener Bulgari Yacht Club & Marina mit Members Lounge/Bulgari Yacht Club Restaurant & Pool/Promenade vom Resort bis Yacht Club, Spa sowie WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Spa mit 7 Behandlungsräumen, 1 Couple Suite, Erholungsbereich, traditionelles Hamam, 25 m Pool, Vitalitätspool und Beauty Salon.
Zimmer
Die Superior Zimmer, Deluxe Beach View Zimmer und Premium Ocean View Zimmer (alle 55 m2), Junior Suiten (80 m2), Deluxe Suiten (105 m2), BVLGARI Suiten (120 m2), 1 Bedroom Beach Villen (175 m2), 2 Bedroom Skyline & Beach Villen (250 m2), 3 Bedroom Skyline Villen (315 m2) sowie die BVLGARI Villa (540 m2) sind alle stilvoll gehalten, komfortabel eingerichtet, mit der modernsten Technologie ausgestattet und bieten kostenfreies WiFi.
Gratis-Sport
Fitnesscenter.
Kinder
2 Kids Clubs.
Preis auf Anfrage
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