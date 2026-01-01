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The Palace at One&Only Royal Mirage

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Dubai

Beschreibung

Einleitung
Zimmer und Suiten in einem arabischen Palast nachempfundenen Hauptgebäude. Alle Zimmer zur Meerseite gerichtet. Das elegante Hotel bietet traditionelle Architektur, 2 Swimmingpools sowie eine prächtige Gartenanlage. 4 Restaurants, diverse Bars, Boutiquen, Fitness-Center, WiFi kostenfrei im Zimmer, am Pool und Strand sowie in den Restaurants.
Angebot
Den Gästen vom The Palace steht das «One&Only Spa» in der «Residence & Spa» zur Verfügung.
Zimmer
45 m2 grosse Superior Deluxe Zimmer, luxuriös ausgestattet mit Bad, Dusche, WC, Safe, Balkon oder Terrasse zur Meerseite gelegen. Die Gold Club Zimmer bieten zusätzlich eine VIP-Lounge mit Getränken und Snacks sowie privaten Check-in/Check-out und abends von 18 – 20 Uhr "Sunset Hour" mit kostenlosen alkoholischen Getränken.
Unterhaltung
Kasbar Nachtclub, Jetty Lounge (stylische Strandbar).
Gratis-Sport
Tennis, Fitness-Center, Volleyball, Putting Green.
Sport gegen Gebühr
Kajaks, Windsurfen, Pedalos und Wasserski.
Kinder
«KidsOnly» für Kinder von 4 – 11 Jahren mit vielen Aktivitäten. Kinderpool.
ab CHF 252.– / pro Person

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