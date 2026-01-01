Beschreibung

Einleitung Zimmer und Suiten in einem arabischen Palast nachempfundenen Hauptgebäude. Alle Zimmer zur Meerseite gerichtet. Das elegante Hotel bietet traditionelle Architektur, 2 Swimmingpools sowie eine prächtige Gartenanlage. 4 Restaurants, diverse Bars, Boutiquen, Fitness-Center, WiFi kostenfrei im Zimmer, am Pool und Strand sowie in den Restaurants.

Angebot Den Gästen vom The Palace steht das «One&Only Spa» in der «Residence & Spa» zur Verfügung.

Zimmer 45 m2 grosse Superior Deluxe Zimmer, luxuriös ausgestattet mit Bad, Dusche, WC, Safe, Balkon oder Terrasse zur Meerseite gelegen. Die Gold Club Zimmer bieten zusätzlich eine VIP-Lounge mit Getränken und Snacks sowie privaten Check-in/Check-out und abends von 18 – 20 Uhr "Sunset Hour" mit kostenlosen alkoholischen Getränken.

Unterhaltung Kasbar Nachtclub, Jetty Lounge (stylische Strandbar).

Gratis-Sport Tennis, Fitness-Center, Volleyball, Putting Green.

Sport gegen Gebühr Kajaks, Windsurfen, Pedalos und Wasserski.