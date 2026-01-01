Beschreibung

Einleitung Das Hotel verfügt über Zimmer und Suiten, alle zum Meer hin orientiert, prachtvollen Innenhof mit Wasseranlage sowie Boutiquen. Der grosszügige Pool befindet sich im Garten, nahe dem Strand. Amphitheater für 300 Personen. Prunkvoller Ballsaal. Hauptrestaurant «The Rotisserie» (lokale und internationale Küche), asiatisches und indisches Restaurant. Rooftop Bar, Tea Lounge, Fitness-Center und WiFi kostenfrei im Zimmer, am Pool und Strand sowie in den Restaurants gehören auch zum Angebot.

Angebot Den Gästen vom «Arabian Court» steht das «One&Only Spa» in der «Residence & Spa» zur Verfügung.

Zimmer 50 m2 grosse Deluxe Zimmer, luxuriös ausgestattet mit Bad, separater Dusche, WC, Fön, Klimaanlage, Satelliten-TV, Safe, Telefon, Balkon oder Terrasse (zur Meerseite gerichtet). Die 8 Executive Suiten sind 125 m2 und die 2 Prince-Suiten 145 m2 gross.

Unterhaltung Der prunkvolle Nachtclub «Kasbar» im «The Palace» steht auch neben der Rooftop Bar den «Arabian Court»-Gästen zur Verfügung.

Gratis-Sport Den Gästen stehen die Sportanlage von «The Palace» zur Verfügung.