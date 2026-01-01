Beschreibung

Einleitung Im dichten Dschungel liegt die Lodge zwischen vom Urwald überwucherten Ruinen und bietet ein fantastisches Naturerlebnis, zwei Bars, eine mit WiFi und ein Restaurant. Ein kleiner Generator sorgt für kühle Getränke und geladene Batterien, Strom ist nicht vorhanden.

Zimmer Die individuell gestalteten Treehouses sind offen, mit Moskitonetzen, Ventilator, Safe, Veranda, separates WC-Häuschen und Dusche in freier Natur. Die Treehouses ensuite half bathroom bieten ein Badezimmer auf der Ebene des Baumhauses und die Premium Treehouses haben zusätzlich einen Plunge-Pool.