Inmitten einer alten Cashew- und Kokosnussplantage ist die Lodge gelegen und bietet ein Restaurant, eine Bar, einen Pool, eine Bibliothek, kostenfreies WiFi, eine Boutique und ein Spa.

Die alleinstehenden Bungalows sind im üppigen Garten verteilt und verfügen über Dusche, Ventilator und eine Veranda. Die Traditional Swahili Garden Sea View liegen im hinteren Teil der Anlage, die Traditional Swahili Sea Front Zimmer zuvorderst. Die Premium Zimmer bieten zusätzlich eine Klimaanlage, Haarfön, Tee- und Kaffeekocher, die Villen verfügen über zwei Schlafzimmer und eignen sich bestens für Familien.