Pole Pole Bungalows
Mafia Island
Beschreibung
Einleitung
In tropischer Vegetation liegt die kleine Unterkunft leicht erhöht und bietet so eine fantastische Aussicht auf Palmen und den Ozean im Hintergrund. Durch die lokale Bauweise sind die Bungalows perfekt in die Natur integriert. Im Restaurant kommen die Gäste in den Genuss einer abwechslungsreichen Küche mit italienischem Touch. Der schön angelegte Pool, das kleine Spa und der Loungebereich laden zum Verweilen ein.
Zimmer
Die freistehenden Bahari Bungalows sind vorwiegend aus natürlichen Materialien erbaut. Sie verfügen über Dusche, Ventilator, Klimaanlage, kostenfreies WiFi und eine grosse Veranda mit Tagesbett. Die Asali Family Bungalow und Alasiri Family Suite bieten ein zweites Zimmer und sind ideal für Familien. Die Alfajiri Suite bietet einen privaten Plunge-Pool, die Jua Seaview Suites eine tolle Aussicht und Plunge-Pool. Alle Zimmer liegen in Strandnähe, die Suiten Alasiri und Alfajiri am nächsten.
Gratis-Sport
Ein täglicher Ausflug.
Sport gegen Gebühr
Schnorcheln, Tauchen (Tauchschule ca. 5 Gehminuten entfernt), Segeln, Bootausflüge.
ab CHF 297.– / pro Person
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