Hermanus Hotels

Auf Südafrika Reisen gibt es viel zu entdecken. So ist der Ort Hermanus dafür bekannt dort Wale perfekt beobachten zu können. Um Besucher der Region auf die Riesen der Ozeane aufmerksam zu machen, wird sogar von einem sogenannten Rufer mit einem Horn getutet, wenn wieder Buckelwale in Sicht sind. In Gansbaai hingegen steht alles im Zeichen von Haien, die Sie in dieser Region Südafrikas aus der Nähe betrachten können. Aber auch Arniston am Übergang vom Atlantik zum Indischen Ozean ist sehenswert. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten noch heute.