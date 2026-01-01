Beschreibung

Lage Sie finden die Kalahari Red Dunes Lodge nur gerade 8 km von Kalkrand entfernt in der Kalahari Wüste. Ab Windhoek dauert die Fahrt ca. 2 Stunden.

Angebot Die Lodge verfügt über ein eigenes Restaurant, eine Lounge, 2 Bars sowie einen Innen- und Aussensitzplatz. Die Lodge bietet verschiedene Wanderwege an. Der Trans Kalahari Walk ist eine 2 oder 3 Tages-Tour. Zudem können Natur- und Pirschfahrten unternommen sowie Mountainbikes mieten. WIFI ist vorhanden.