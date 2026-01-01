Beschreibung

Lage Traumhaft gelegen inmitten des privaten Naturreservat "Gondwana Canyon Park" bietet die Lodge eine ideale Voraussetzungen um den den Fish River Canyon zu entdecken.

Angebot Ein historisches Farmhaus mit Restaurant und Bar bildet das Kernstück dieser attraktiven Lodge. Die reetgedeckten Bungalow-Zimmer sind einfallsreich in die Granitfelsenlandschaft eingefügt. Ein Swimmingpool ist vorhanden und diverse Ausflüge sind vor Ort buchbar. Wireless-Internet verfügbar. Es werden Wanderungen, Naturfahrten und geführte Ausflüge zum Fish River Canyon angeboten.

Zimmer Die Lodge verfügt über 30 aus Naturstein gemauerte Bungalows mit jeweils eigenem Badezimmer. Die Bungalows passen sich perfekt in Aussehen und Form den Felsformationen an und lassen jeden Gast sich Einsfühlen mit der ihn umgebenden Natur.