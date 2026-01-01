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Kenya zum Kennenlernen ab Nairobi

Eine tolle Safari für Erstbesucher. In kurzer Zeit sehen Sie viel vom Land und besuchen die ikonische Masai Mara, den weltberühmten Park mit seinen unzähligen wilden Tieren.
Kenya zum Kennenlernen ab Nairobi
ab CHF 2880.– / pro Person
ab/bis Nairobi
Highlights:
- Nashorn-Schutzgebiet
- Abwechslungsreiche Landschaften
- Tierbeobachtungen Masai Mara
Icon calendar 6 Tage / 5 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Solio (M, A)

Von Nairobi aus fahren Sie bis zu den Ausläufern des Mount Kenya. Am Nachmittag entdecken Sie das Solio-Reservat. Dies ist die Heimat von über 300 Breitmaulnashörnern und fast 100 Spitzmaulnashörnern.

2. Tag Solio (F, M, A)

Dieser Tag steht Ihnen für Pirschfahrten im Solio-Reservat zur Verfügung. In der Ferne die kräftig grünen Bergwälder und der nahezu undurchdringliche Regenwald des Aberdare Nationalparks sowie die oft schneebedeckten Kuppen des Mount Kenya machen die Region einzigartig.

3. Tag Lake Nakuru (F, M, A)

Ihre Reise führt Sie weiter zum «Great Rift Valley» und zum Lake Nakuru. Am Nachmittag Besuch des Lake Nakuru Nationalparks. Der Park ist für die Flamingos, die sich saisonal am See aufhalten, bekannt.

4. Tag Masai Mara (F, M, A)

Nach dem Frühstück fahren Sie in die Masai Mara. Die abwechslungsreiche Landschaft und der grosse Tierreichtum ziehen jeden Besucher in seinen Bann.

5. Tag Masai Mara (F, M, A)

Den ganzen Tag sind Sie im weltberühmten Reservat unterwegs. Auf den Pirschfahrten werden Sie neben Elefanten, Löwen und Giraffen noch viele weitere Tierarten beobachten können. Für das Mittagessen und eine Siesta kehren Sie zwischendurch in Ihre Unterkunft zurück.

6. Tag Nairobi (F)

Heute endet das Safari-Abenteuer und Sie fahren zurück nach Nairobi.

Im Preis inbegriffen:
Safari im Geländefahrzeug mit Englisch sprechendem Fahrer/Guide
  • Vollpension ausser an Tag 1 ohne Mahlzeiten sowie an Tag 6 nur Frühstück
  • Parkgebühren und Pirschfahrten

Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 2880.– / pro Person

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