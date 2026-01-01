Kenya zum Kennenlernen ab Nairobi

1 . Tag Solio (M, A) Von Nairobi aus fahren Sie bis zu den Ausläufern des Mount Kenya. Am Nachmittag entdecken Sie das Solio-Reservat. Dies ist die Heimat von über 300 Breitmaulnashörnern und fast 100 Spitzmaulnashörnern.

2 . Tag Solio (F, M, A) Dieser Tag steht Ihnen für Pirschfahrten im Solio-Reservat zur Verfügung. In der Ferne die kräftig grünen Bergwälder und der nahezu undurchdringliche Regenwald des Aberdare Nationalparks sowie die oft schneebedeckten Kuppen des Mount Kenya machen die Region einzigartig.

3 . Tag Lake Nakuru (F, M, A) Ihre Reise führt Sie weiter zum «Great Rift Valley» und zum Lake Nakuru. Am Nachmittag Besuch des Lake Nakuru Nationalparks. Der Park ist für die Flamingos, die sich saisonal am See aufhalten, bekannt.

4 . Tag Masai Mara (F, M, A) Nach dem Frühstück fahren Sie in die Masai Mara. Die abwechslungsreiche Landschaft und der grosse Tierreichtum ziehen jeden Besucher in seinen Bann.

5 . Tag Masai Mara (F, M, A) Den ganzen Tag sind Sie im weltberühmten Reservat unterwegs. Auf den Pirschfahrten werden Sie neben Elefanten, Löwen und Giraffen noch viele weitere Tierarten beobachten können. Für das Mittagessen und eine Siesta kehren Sie zwischendurch in Ihre Unterkunft zurück.

6 . Tag Nairobi (F) Heute endet das Safari-Abenteuer und Sie fahren zurück nach Nairobi.