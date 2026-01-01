Höhepunkte Kenyas ab Nairobi

1 . Tag Nairobi Ankunft in Nairobi und Transfer in Ihr Hotel. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.

2 . Tag Masai Mara (F, M, A) Nach dem Frühstück fahren Sie am erloschenen Vulkan Mount Longonot vorbei in die Heimat der Masai. Die Schönheit der Masai Mara wird auch Sie in Ihren Bann ziehen. Das Reservat verfügt über die grösste Konzentration an Tieren in ganz Kenya.

3 . Tag Masai Mara (F, M, A) Auf einer ganztägigen Pirschfahrt, die Sie durch die weiten Ebenen der Masai Mara führt, spüren Sie die «Big Five» (Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard) auf. Für das Mittagessen und eine Siesta kehren Sie zwischendurch in Ihre Unterkunft zurück.

4 . Tag Lake Nakuru (F, M, A) Ihre Reise führt Sie weiter zum Lake Nakuru Nationalpark, der für seine Flamingos und Pelikane bekannt ist. Zudem sind 30 Nashörner und eine grosse Population von Leoparden im Park heimisch.

5 . Tag Amboseli (F, M, A) Ihr Tag beginnt mit einer morgendlichen Pirschfahrt durch den Lake Nakuru Nationalpark. Danach führt Sie die Reise nach Nairobi. Mittagessen in der Hauptstadt. Am Nachmittag erreichen Sie den Amboseli Nationalpark, wo Sie die wunderschöne Aussicht auf den Kilimanjaro geniessen können.

6 . Tag Tsavo West (F, M, A) Nach dem Frühstück erkunden Sie den Amboseli Nationalpark mit seiner abwechslungsreichen Landschaft und den grossen Elefantenherden. Am Nachmittag erwartet Sie der Tsavo West Nationalpark, wo Sie unter anderem die «Mzima Springs» mit den dort ansässigen Flusspferden besichtigen.

7 . Tag Tsavo Ost (F, M, A) Frühe Pirschfahrt im Park, wenn die Tiere am aktivsten sind. Danach erwartet Sie der Tsavo Ost Nationalpark mit seinen «roten Elefanten». Ihre Farbe haben sie der Erde zu verdanken, mit der sich die Tiere zum Schutz vor Sonne und Insekten einpudern.

8 . Tag Mombasa (F) Frühmorgens begeben Sie sich auf eine weitere Pirschfahrt im Park, bevor Sie nach Mombasa weiterreisen.