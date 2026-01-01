Nakuru - Masai Mara Safari ab Nairobi

1 . Tag Lake Nakuru (M, A) Nach dem Frühstück fahren Sie zum Lake Nakuru Nationalpark. Am Nachmittag Pirschfahrt im für seine Flamingos und Pelikane bekannten Park. Zudem sind Nashörner und Leoparden hier heimisch.

2 . Tag Masai Mara (F, M, A) Weiterfahrt durchs Rift-Tal zum Masai Mara Reservat. Am Nachmittag erleben Sie die Tierwelt des berühmtesten Reservats Kenyas hautnah. Das Reservat verfügt über die grösste Konzentration an Tieren in ganz Kenya.

3 . Tag Masai Mara (F, M, A) Der heutige Tag steht ganz im Zeichen von Tierbeobachtungen in der Masai Mara. Neben Elefanten, Löwen und Giraffen werden Sie noch viele weitere Tierarten beobachten können.

4 . Tag Nairobi (F) Heute Morgen fahren Sie von der Masai Mara zurück nach Nairobi.