Amboseli - Tsavo Safari ab Nairobi

1 . Tag Amboseli (M, A) Nach dem Frühstück fahren Sie von Nairobi in den Amboseli Nationalpark. Von der Lodge aus geniessen Sie eine einmalige Aussicht auf den Kilimanjaro.

2 . Tag Amboseli (F, M, A) Ganztägige Pirschfahrt im Amboseli Nationalpark, der für seine Artenvielfalt bekannt ist. Neben den grossen Elefantenherden können Sie auch Zebras, Gnus, Raubkatzen und Flusspferde beobachten.

3 . Tag Tsavo West (F, M, A) An den «Shetani»-Lavaströmen vorbei geht es weiter in Richtung Tsavo West Nationalpark. Am Nachmittag geniessen Sie die landschaftliche Schönheit des Parks und die Tierwelt auf einer Pirschfahrt.

4 . Tag Mombasa (F) Am Morgen Weiterfahrt nach Mombasa.