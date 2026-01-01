Amboseli - Tsavo Safari ab Nairobi
Amboseli - Tsavo Safari ab Nairobi
ab CHF 1660.– / pro Person
ab Nairobi bis Mombasa
Highlights:
- Ideal für [color=#3598db]anschliessende [/color]Badeferien an der Küste
- [color=#3598db]Elefantenherden [/color]
- Aussicht auf den Kilimanjaro
4 Tage / 3 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Amboseli (M, A)
Nach dem Frühstück fahren Sie von Nairobi in den Amboseli Nationalpark. Von der Lodge aus geniessen Sie eine einmalige Aussicht auf den Kilimanjaro.
2. Tag Amboseli (F, M, A)
Ganztägige Pirschfahrt im Amboseli Nationalpark, der für seine Artenvielfalt bekannt ist. Neben den grossen Elefantenherden können Sie auch Zebras, Gnus, Raubkatzen und Flusspferde beobachten.
3. Tag Tsavo West (F, M, A)
An den «Shetani»-Lavaströmen vorbei geht es weiter in Richtung Tsavo West Nationalpark. Am Nachmittag geniessen Sie die landschaftliche Schönheit des Parks und die Tierwelt auf einer Pirschfahrt.
4. Tag Mombasa (F)
Am Morgen Weiterfahrt nach Mombasa.
Im Preis inbegriffen:
- Vollpension ausser an Tag 1 nur Abendessen sowie an Tag 4 nur Frühstück
- Parkgebühren und Pirschfahrten
Preise
4 Tage / 3 Nächte ab CHF 1660.– / pro Person