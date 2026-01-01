Discover Kenya ab Nairobi

1 . Tag Amboseli (F, M, A) Ihre Reise führt Sie von Nairobi in Richtung Süden zum Amboseli Nationalpark. Mit dem Kilimanjaro im Hintergrund und grossen Elefantenherden bietet der Park ein unvergleichliches Panorama. Ein grosses Sumpfgebiet hält Wasser für eine grosse Anzahl Tiere und Zugvögel bereit.

2 . Tag Amboseli (F, M, A) Der Tag steht ganz im Zeichen der Tierbeobachtungen. Die Artenvielfalt des Parks wird Sie mit Sicherheit beeindrucken. Über den Mittag kehren Sie in die Unterkunft zurück, wo Sie sich am Pool entspannen können.

3 . Tag Lake Nakuru (F, M, A) Via Nairobi geht die Reise weiter in Richtung Lake Nakuru. Auf dem Weg bieten sich immer wieder schöne Ausblicke auf den Vulkankegel des Mount Longonot. Am Nachmittag können Sie die Tierwelt des Lake Nakuru Nationalparks bestaunen. Zu den Attraktionen zählen die saisonal anwesenden Flamingos sowie Nashörner und über 50 Säugetierarten.

4 . Tag Masai Mara (F, M, A) Nun steht das Naturwunder Masai Mara auf dem Programm. Sie treffen am späten Mittag im Reservat ein. Am Nachmittag spüren Sie zusammen mit Ihrem Guide die wilden Tiere auf.

5 . Tag Masai Mara (F, M, A) Der ganze Tag steht Ihnen für Tierbeobachtungsfahrten zur Verfügung. Nutzen Sie die frühen Morgenstunden, wenn das Licht die sanften Hügel der Masai Mara in ein goldenes Licht taucht und die Tiere am aktivsten sind. Beim Besuch eines Masai-Dorfes erhalten Sie Einblicke in die Lebensweise dieses faszinierenden Volkes.

6 . Tag Nairobi (F) Nach dem Frühstück fahren Sie wieder zurück nach Nairobi, wo Ihre Safari endet.