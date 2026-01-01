Kurzsafari Tsavo Ost ab Mombasa

1 . Tag Tsavo Ost (M, A) Am Morgen Fahrt von Mombasa zum Tsavo Ost Nationalpark. Mittagessen und am Nachmittag Pirschfahrt im Park.

2 . Tag Tsavo Ost (F, M, A) Frühmorgens und am späten Nachmittag Pirschfahrt im artenreichen Tsavo Ost Nationalpark. Die warme Tageszeit verbringen Sie auf der schattigen Veranda Ihres Zeltes. Elefantenherden, Büffel und Raubkatzen zieht es zum Trinken ans Wasserloch beim Camp.

3 . Tag Mombasa (F) Weitere Tierbeobachtungsfahrten durch die wunderbare Flora und Fauna des Parks. Fahrt zurück nach Mombasa.