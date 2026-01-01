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Kurzsafari Masai Mara ab Nairobi

Die ideale Safari für kurze Aufenthalte mit dem aufregendsten Nationalpark Kenyas - der Masai Mara.
Kurzsafari Masai Mara ab Nairobi
ab CHF 1760.– / pro Person
ab/bis Nairobi
Highlights:
- Tierreiche Masai Mara
- Panorama - Flug
- Das Beste in Kürze
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Masai Mara (M, A)

Am Morgen Flug von Nairobi oder Mombasa ins Masai Mara Reservat. Am Nachmittag erkunden Sie den afrikanischen Busch auf einer ersten Pirschfahrt in der Masai Mara.

2. Tag Masai Mara (F, M, A)

Der ganze Tag steht für ausgedehnte Tierbeobachtungen im Reservat zur Verfügung. Auf Sie warten die bunte Vielfalt der ostafrikanischen Tierwelt sowie weitere faszinierende Naturerlebnisse.

3. Tag Nairobi (F)

Geniessen Sie die wunderbare Stimmung bei Sonnenaufgang, bevor es am Morgen per Flug zurück nach Nairobi oder nach Mombasa geht.

Im Preis inbegriffen:
Flug Nairobi – Masai Mara – Nairobi
  • Safari im Campfahrzeug mit Englisch sprechendem Fahrer/Guide
  • Vollpension ausser an Tag 1 nur Mittag- und Abendessen sowie an Tag 3 nur Frühstück
  • Parkgebühren und Pirschfahrten
Hinweis
  • Bei Flügen in die Nationalparks werden die Pirschfahrten aus Umweltschutzgründen mit mehreren Gästen gemeinsam in Fahrzeugen der Lodges/Camps durchgeführt. Zuschlag für ein Fahrzeug mit exkl. Benutzung auf Anfrage.

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 1760.– / pro Person

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