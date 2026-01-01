Kurzsafari Masai Mara ab Nairobi

1 . Tag Masai Mara (M, A) Am Morgen Flug von Nairobi oder Mombasa ins Masai Mara Reservat. Am Nachmittag erkunden Sie den afrikanischen Busch auf einer ersten Pirschfahrt in der Masai Mara.

2 . Tag Masai Mara (F, M, A) Der ganze Tag steht für ausgedehnte Tierbeobachtungen im Reservat zur Verfügung. Auf Sie warten die bunte Vielfalt der ostafrikanischen Tierwelt sowie weitere faszinierende Naturerlebnisse.

3 . Tag Nairobi (F) Geniessen Sie die wunderbare Stimmung bei Sonnenaufgang, bevor es am Morgen per Flug zurück nach Nairobi oder nach Mombasa geht.