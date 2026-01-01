Kids & Cats Safari ab Nairobi

1 . Tag Nairobi Transfer in die Unterkunft und Akklimatisation im Hotel.

2 . Tag Lake Naivasha (F, M, A) Fahrt zum Lake Naivasha, dem höchstgelegenen See des Ostafrikanischen Grabenbruchs. Bei einem Bootsausflug erkunden Sie den See und «Crescent Island». Im kleinen Wildschutzgebiet lassen sich neben Giraffen und Flusspferden auch viele weitere Tiere beobachten.

3 . Tag Lake Nakuru (F, M, A) Heute unternehmen Sie einen Tagesausflug in den landschaftlich interessanten Lake Nakuru Nationalpark. Der Park ist für die Flamingos, die sich saisonal am See aufhalten, bekannt. Es ist zudem ein idealer Ort, um Breitmaulnashörner zu sehen. Den Rest des Tages lässt es sich am Pool und im Garten der Lodge wunderbar entspannen.

4 . Tag Masai Mara (F, M, A) Ein Kleinflugzeug bringt Sie in die Masai Mara. Die Aussicht vom Flugzeug aus gibt einen kleinen Vorgeschmack darauf, was Sie am nächsten Tag erleben werden. Ein Grossteil der Tierwelt Ostafrikas ist im Reservat zu finden.

5 . Tag Masai Mara (F, M, A) Auf den Pirschfahrten haben Sie die Gelegenheit, das weltberühmte Reservat ausgiebig zu erkunden und Antilopen, Büffel, Elefanten, Nashörner, Löwen, Hyänen und Geparde aufzuspüren. Zwischendurch lässt es sich am Pool der Unterkunft herrlich entspannen.

6 . Tag Nairobi (F) Heute endet das Abenteuer in der Masai Mara. Flug zurück in die Hauptstadt.