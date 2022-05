Vielfältige Costa Rica Rundreisen

Von unseren Spezialisten zusammengestellte Rundreisen

Die Vielfalt der Eindrücke ist kaum zu übertreffen

Erleben Sie auf geführten Rundreisen Costa Rica die Menschen, die Pflanzenwelt und kommen Sie hautnah mit den Tieren in Berührung. Ortskundige Guides begleiten Sie während der Costa Rica Reisen zum geheimnisvollen Nebelwald Monteverde und zu dem aktiven Vulkan Rincón. Baden Sie im grössten Binnensee des Landes am Fusse des Vulkans Arenal oder in den Thermalquellen Ecotermales Fortuna. Abenteuerlich wird es bei Nachtwanderungen, wenn die Stimmen des Urwalds erwachen oder wenn Sie Canyoning und Rafting unternehmen. Zur Erholung kehren Sie in Ihre komfortable Lodge zurück. Anschliessend locken weitere Attraktionen in der Hauptstadt San José, in Tortuguero, Puerto Viejo, Tamarindo und Santa Teresa.