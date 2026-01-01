Costa Rica abseits bekannter Pfade ab San José

1 . Tag San José Nach Ankunft in San José Transfer in Ihre Unterkunft.

2 . Tag San José – Boca Tapada (F) Heute übernehmen Sie Ihren Mietwagen und fahren anschliessend in den abgelegenen Norden Costa Ricas nach Boca Tapada, eine Region, die für ihre reiche Tierwelt bekannt ist.

3 . Tag Boca Tapada (F) Heute unternehmen Sie eine halbtägige Bootstour auf dem Río San Carlos. Mit etwas Glück beobachten Sie Krokodile, Schildkröten, Reiher, Eisvögel und zahlreiche weitere Vogelarten. Nahe der nicaraguanischen Grenze besuchen Sie ein kleines Dorf.

4 . Tag Boca Tapada (F) Tag zur freien Verfügung, um die Natur zu geniessen oder optionale Aktivitäten wahrzunehmen.

5 . Tag Boca Tapada – Puerto Viejo de Limón (F) Weiterfahrt an die Karibikküste nach Puerto Viejo de Limón.

6 . Tag Puerto Viejo de Limón & Umgebung (F, M) Heute besuchen Sie eine Bribri‑Gemeinde in den Talamanca‑Bergen und erhalten Einblicke in Traditionen, Weltanschauung, Heilpflanzen und Rituale. Eine Zeremonie, der Besuch einer Familie mit handwerklicher Schokoladenherstellung sowie ein typisches Mittagessen machen diesen Tag besonders authentisch. Unterwegs besteht die Möglichkeit, in einem Wasserfall zu baden.

7 . Tag Puerto Viejo de Limón (F) Geniessen Sie Strand, Meer und die entspannte karibische Atmosphäre.

8 . Tag Puerto Viejo de Limón – Turrialba (F) Fahrt in die grüne Hochlandregion rund um Turrialba.

9 . Tag Turrialba & Umgebung (F) Geführter Besuch einer der bedeutendsten Kaffeefarmen des Landes. Sie lernen alle Schritte der Kaffeeherstellung kennen – vom Anbau bis zur Verkostung. Die enge Verbindung zwischen Dorf und Kaffeeplantagen steht im Mittelpunkt.

10 . Tag Turrialba – Copey de Dota (F) Fahrt nach Copey de Dota.

11 . Tag Copey de Dota & Umgebung (F) Erkunden Sie die Wege rund um Ihr Hotel und halten Sie Ausschau nach dem berühmten Quetzal.

12 . Tag Copey de Dota – Las Cruces (F, A) Fahrt in den Süden des Landes nach Las Cruces.

13-14 . Tag Las Cruces (F, M, A) Aufenthalt in einer der bedeutendsten biologischen Stationen Mittelamerikas, mit artenreicher Flora und Fauna sowie vielfältigen Wanderwegen im Regenwald.

15 . Tag Las Cruces – Golfo Dulce (F, A) Fahrt nach Golfito. Anschliessender Bootstransfer zur Lodge am Golfo Dulce.

16-18 . Tag Golfo Dulce (F, M, A) Freie Tage für Erholung, optionale Aktivitäten und Naturbeobachtungen.

19 . Tag Golfo Dulce – Uvita (F) Bootsfahrt zurück nach Golfito. Anschliessend Weiterreise nach Uvita.

20 . Tag Uvita (F) Zeit zur freien Verfügung, ideal für Strand‑ und Naturerlebnisse im Nationalpark Marino Ballena.

21 . Tag Uvita – Carara (F, A) Weiterreise nach Carara.

22 . Tag Carara (F, A) Tag zur freien Verfügung. Der Nationalpark ist einer der besten Orte zur Beobachtung des Scharlacharas.

23 . Tag Carara – Paquera (F) Fahrt nach Paquera.

24-25 . Tag Paquera (F) Tage zur freien Verfügung.

26 . Tag Paquera – Naranjo (F) Fahrt nach Naranjo.

27 . Tag Naranjo – San José (F) Fahrt zum Flughafen. Mietwagenrückgabe.