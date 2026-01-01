4x4 Entdeckertour ab San José

1 . Tag San José Individuelle Ankunft und Transfer ins Hotel.

2 . Tag San José – Boca Tapada (ca. 150 km) Die erste Etappe führt Sie über die Vulkankette nach Norden. Durch landwirtschaftliche Gebiete des Tieflandes erreichen Sie Sarchí, die Kunsthauptstadt des Landes. Die Reise führt Sie weiter Richtung Norden bis Ciudad Quesada und weiter nach Aguas Zarcas, Pital und Boca Tapada.

3 . Tag Boca Tapada Geniessen Sie den Tag in der Lodge. Bei Ausflügen in den Regenwald, Kanufahrten in der Lagune oder Bootsfahrten auf dem Rio San Carlos können Sie zahlreiche Tiere beobachten.

4 . Tag Boca Tapada – La Fortuna (ca. 100 km) Die nächste Etappe Ihrer Entdeckertour führt Sie nach La Fortuna, am Fusse des Vulkans Arenal. Unterwegs sehen Sie Obstplantagen und können kurz vor La Fortuna das Ecocentro Danaus besuchen.

5 . Tag La Fortuna – Monteverde (ca. 150 km) Entlang des idyllischen Arenal-Sees geht die Tour weiter. Über Nuevo Arenal fahren Sie nach Tilarán um die Nordspitze des Stausees. Dann zweigen Sie ab auf die Strasse nach Monteverde. Anfangs noch in recht gutem Zustand, verschlechtert sich die Strasse zusehends und wird zur abenteuerlichen Allradstrecke, besonders nach Regenfällen.

6 . Tag Monteverde Ganzer Tag Aufenthalt in Monteverde. Auf Wanderungen lernen Sie die aussergewöhnliche Flora und Fauna kennen. Über 250 Vogelarten können hier mit etwas Glück beobachtet werden. Hängebrücken und Canopytouren sorgen für viel Adrenalin.

7 . Tag Monteverde – Manuel Antonio (ca. 200 km) Auf einer unbefestigten Strasse erreichen Sie den Panamerican Highway und fahren Richtung Süden nach Manuel Antonio. Auf dem Weg haben Sie die Gelegenheit, den Carara Nationalpark zu besuchen.

8 . Tag Manuel Antonio Nationalpark Der Manuel Antonio Nationalpark befindet sich rund 15 Autominuten von Ihrem Hotel entfernt. Dieser relativ kleine Park zeichnet sich durch seine schönen Strände aus, wo die Vegetation fast bis zum Meer reicht. Es werden Bootsausflüge für Delfin-Beobachtungen, Reittouren und Wassersport angeboten.

9 . Tag Manuel Antonio – San Gerardo de Dota (ca. 140 km) Die Entdeckertour geht weiter Richtung Süden. Sie fahren nach Dominical. Auch hier finden sich wieder menschenleere, wilde Strände. Die Strasse windet sich dann in vielen Kurven den Berg hoch, bis Sie auf der Passhöhe des Cerro de la Muerte auf rund 3400 m.ü. M. ankommen. Kurz danach erreichen Sie Ihr Tagesziel, San Gerardo de Dota, auf ca. 2200 m.ü. M.

10 . Tag San Gerardo de Dota – Cartago – Turrialba (ca. 110 km) Unternehmen Sie frühmorgens eine Wanderung im Nebelwald von San Gerardo de Dota. Danach Weiterfahrt nach Cartago, der ehemaligen Hauptstadt Costa Ricas. Besichtigung der Stadt. Weiter empfehlen wir Ihnen einen Abstecher zum Vulkan Irazú auf 3400 m.ü. M. Entlang von Zuckerrohr- und Kaffeeplantagen erreichen Sie Turrialba.

11 . Tag Turrialba – Limón – Puerto Viejo (ca. 165 km) Sie können heute eine der Kaffee- oder Zuckerrohrplantagen besuchen, bevor die Fahrt nach Limón an die Karibikküste geht. Entlang der Küste fahren Sie nach Puerto Viejo.

12 . Tag Lokale Familie in Puerto Viejo Bei einem typisch karibischen Mittagessen bei einer lokalen Familie, haben Sie die Möglichkeit deren Alltag kennenzulernen. Der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie die karibische Atmosphäre und erholen Sie sich am Strand. Abends können Sie eines der zahlreichen Restaurants besuchen und zu Reggae Musik tanzen.

13 . Tag Puerto Viejo Ein weiterer erholsamer Tag am Strand erwartet Sie.

14 . Tag Puerto Viejo – San José (ca. 220 km) Den Vormittag können Sie noch in Puerto Viejo verbringen. Die Rückfahrt nach San José dauert ca. 4 Stunden.