Mietwagenreise Costa Rica für die Familie ab San José

1 . Tag San José Ankunft in San José und Transfer ins Hotel.

2 . Tag San José – Tortuguero Fahrt durch den Braulio Carrillo Nationalpark ins Karibikflachland. Danach geht es vorbei an Bananenplantagen bis zur Anlegestelle am Fluss. Bootsfahrt zur Lodge im Tortuguero Nationalpark. Am Nachmittag besuchen Sie das farbenfrohe Dorf Tortuguero.

3 . Tag Torutugero Bei zwei Bootstouren in den Kanälen des Nationalparks haben Sie die grossartige Möglichkeit Kaimane, Affen, Faultiere, Schildkröten, Leguane und viele verschiedene Vögel zu beobachten. Während der Brutzeit der Meeresschildkröten von Juli bis September können Sie die grossen Tiere bei der Eiablage beobachten.

4 . Tag Tortuguero – Puerto Viejo Am Morgen Rückfahrt mit dem Boot und Bus nach Guapilés. Hier übernehmen Sie den Mietwagen und fahren zu einem der beliebtesten Strände an der Karibikküste.

5 . Tag Puerto Viejo Entdecken Sie heute die Region zum Beispiel bei einem Fahrradausflug dem Strand entlang, einem Reitausflug, einer Wanderung durch den Dschungel oder beim Schnorcheln.

6 . Tag Puerto Viejo – Sarapiquí Heute verabschieden Sie sich von der Karibikküste und fahren in das abenteuerliche Sarapiquí. Diese Region ist auch bekannt für Ihre weitläufigen Bananen-, Kakao- und Kaffeeplantagen.

7 . Tag Sarapiquí – Boca Tapada Am Morgen nehmen Sie an einer spannenden Ameisentour teil. Im Anschluss besuchen Sie die Finca Sura der Familie Goméz. Hier werden Ananas und tropische Früchte angebaut. Sie erfahren viele interessante Details zum naturnahen Anbau und pflanzen Ihren eigenen Ananassetzling. Danach fahren Sie nach Boca Tapada.

8 . Tag Boca Tapada Ihre Lodge hält heute eine aufregende Bootstour für Sie bereit, wobei Sie Krokodile aus sicherer Entfernung beobachten können. Zudem können Sie den tropischen Regenwald zu Fuss, mit dem Kanu oder bei einem Reitausflug erkunden. Die Vielfalt an Vögeln wird Sie überraschen.

9 . Tag Boca Tapada – La Fortuna Die heutige Etappe führt Sie nach La Fortuna, am Fusse des Vulkans Arenal. Unterwegs können Sie einen Stopp beim Centro Turístico Las Iguanas einlegen und nach Leguanen Ausschau halten.

10 . Tag La Fortuna La Fortuna bietet eine grosse Anzahl an Ausflügen wie beispielsweise Fahrrad- und Kajaktouren oder ein Besuch des Nationalparks bei dem Sie über erkaltete Lavafelder wandern, einen abenteuerlichen Spaziergang über die Arenal Hängebrücken oder einen Besuch der Thermalquellen.

11 . Tag La Fortuna – Monteverde Entlang des Arenal Sees geht die Reise weiter in den Nebelwald von Monteverde. In Ihrer Lodge erwartet Sie ein 5 Km langer Wanderweg. Machen Sie sich mit Ihrer Familie auf die Suche nach Dreifinger Faultieren, Weissschulterkapuzineraffen und weiteren Tieren.

12 . Tag Monteverde Heute werden Sie die aufregenden Selvatura Hängebrücken besuchen. Der Selvatura Park bietet ausserdem einen Schmetterlingsgarten, eine Reptilien- und Amphibienausstellung sowie einen Kolibrigarten.

13 . Tag Monteverde – Potrero Nach so vielen Abenteuern und Landschafts- impressionen dürfen Sie sich etwas Ruhe gönnen, um die gesammelten Eindrücke zu verarbeiten. Sie erreichen heute die Pazifikküste und Ihr Hotel direkt am Strand. Geniessen Sie das warme Wasser und die wunderschöne Umgebung.

14-15 . Tag Playa Potrero Verbringen Sie die Strandtage nach Lust und Laune.

16 . Tag Playa Potrero – Alajuela Heute nehmen Sie die malerische Fahrt nach Alajuela in Angriff. Ihre Hotel bietet einen 360 Grad Panoramablick auf die Vulkane Poás, Brava und Irazú sowie das Zentraltal und die Stadt San José. Ein Kinderpark und ein Pool sorgen für Abwechslung. Mietwagenrückgabe.

17 . Tag San José Transfer zum Flughafen.