Mietwagenreise Costa Rica Total ab San José

1 . Tag San José Ankunft in San José und Transfer ins Hotel.

2 . Tag San José – Monteverde Ihre erste Etappe führt Sie hoch ins Nebelwaldparadies um Monteverde, welches sich ca. 1400 Meter über dem Meeresspiegel befindet.

3 . Tag Monteverde Von den berühmten Hängebrücken, die von Baumkronen zu Baumkronen im Nebelwald gespannt sind, haben Sie eine besondere Perspektive auf Flora und Fauna. Halten Sie Ausschau nach den Urwaldbewohnern: Affen, Tukane, Faultiere und die blauen Morpho- Schmetterlinge sind hier zu Hause.

4 . Tag Monteverde – Rincón de la Vieja Heute fahren Sie in die Provinz Guanacaste, die Sonnenstube Costa Ricas. Das Gebiet um den aktiven Vulkan Rincón de la Vieja zeichnet sich durch weitläufige, savannenähnliche Landschaften aus.

5 . Tag Nationalpark Rincón de la Vieja Unternehmen Sie eine Wanderung durch den Trockenwald. Sie werden Gasaustritte und blubbernde Schlammlöcher vulkanischen Ursprungs sehen.

6 . Tag Rincón de la Vieja – La Fortuna Weiterfahrt nach La Fortuna, welches am Fuss des majestätischen Vulkans Arenal liegt und zu einen der beliebtesten Regionen Costa Ricas zählt. Zahlreiche Attraktionen wie Thermalquellen, Wasserfälle und Naturpfade warten darauf, entdeckt zu werden.

7 . Tag Arenal Nationalpark Heute Morgen geniessen Sie eine der besten Aussichten auf den Vulkan Arenal während eines Ausflugs in den Nationalpark Arenal. Sie unternehmen eine Wanderung am Fusse des Vulkans durch den Dschungel über alte und neue Lavafelder. Am späten Nachmittag Aufbruch zu einer spannenden Nachtwanderung.

8 . Tag La Vida Campesina Geniessen Sie eine geführte Reise zu den Bergbauern beim Arenal Vulkan und lernen Sie den traditionellen, wie auch den weniger traditionellen Anbau kennen. Nehmen Sie teil an Aktivitäten wie dem Zubereiten von Tortillas und dem Mahlen von Zuckerrohr. Am Mittag erwartet Sie ein typisches Mittagessen aus frischen Bio-Produkten, welche aus dem eigenen Anbau geerntet und auf einem Holzofen liebevoll zubereitet wurden. Diese Erfahrung wird Ihnen unvergessliche Einblicke in die lokale Kultur bieten.

9 . Tag La Fortuna – Sarapiquí Nach dem Frühstück geht es weiter in die Gegend von Sarapiquí, welche für ihren authentischen Lebensstil und die vielen Aktivitäten für Besucher bekannt ist: Reitausflüge, Wildwasser-Rafting, Schokoladen-, Fledermaus- und Ananastouren und vieles mehr.

10 . Tag Sarapiquí – Tortuguero Bei Mietwagenreise Abgabe des Mietwagens. Per Bus und Boot erreichen Sie Ihre Lodge im Tortuguero Nationalpark. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, das Dorf Tortuguero zu besuchen.

11 . Tag Tortuguero Am Morgen unternehmen Sie eine Bootstour durch die Kanäle des Tortuguero Nationalparks. Mit etwas Glück können Sie verschiedene Tiere wie Schildkröten und Vögel beobachten.

12 . Tag Tortuguero – Selva Bananito Nach dem Frühstück kehren Sie per Boot nach Caño Blanco zurück und fahren von dort aus auf dem Landweg weiter nach Selva Bananito. Verbringen Sie den ersten Abend bei Kerzenschein und Dschungelkonzert.

13 . Tag Selva Bananito Pflanzen Sie heute einen Baum und unterstützen damit das Wiederaufforstungsprojekt der Lodge. Machen Sie anschliessend eine Wanderung im angrenzenden Dschungel oder nehmen Sie Unterricht im Baumklettern.

14 . Tag Selva Bananito – San José Heute geht es zurück nach San José, von wo aus Sie am nächsten Morgen auf ein weiteres Abenteuer in den Süden aufbrechen.

15 . Tag San José – Osa Peninsula Flug nach Drake Bay. Anschliessend geniessen Sie eine beeindruckende Bootsfahrt zu Ihrer Lodge. Geniessen Sie diese wundervolle Region, welche neben den grössten Mangrovensümpfen Mittelamerikas auch Heimat des berühmten Corcovado Nationalparks ist.

16 . Tag Nationalpark Corcovado Machen Sie heute eine Wanderung entlang tropischer Regenwaldpfade. Entdecken Sie die wilde Natur und die exotischen Tierarten der Region.

17 . Tag Osa Peninsula Heute unternehmen Sie einen Ausflug zur Isla del Caño, bekannt für ihr klares Wasser und ein einmaliges Erlebnis für Schnorchler. Die Insel war einst ein wichtiges Versteck für Piraten.

18 . Tag Sierpe – Manuel Antonio Nach dem Frühstück fahren Sie per Boot nach Sierpe, von wo aus Sie in Ihr Strandhotel nach Manuel Antonio gebracht werden.

19-20 . Tag Manuel Antonio Geniessen Sie diese beiden Tage an den schönen Stränden des Manuel Antonio Nationalparks oder entdecken Sie den kleinsten Nationalpark Costa Ricas mit den berühmten Totenkopf-Äffchen.

21 . Tag Manuel Antonio – San José Ein privater Transfer bringt Sie heute zum Flughafen San José.