Costa Rica voller Abenteuer ab San José

1 . Tag San José Nach Ankunft Transfer in Ihre Unterkunft.

2 . Tag San José – Pacuare (F, M, A) Mit dem Minibus geht es durch Cartago und die landwirtschaftlich geprägten Regionen an den Hängen der Vulkane Irazú und Turrialba. Unterwegs geniessen Sie ein typisch costaricanisches Frühstück. Am Ufer des Pacuare‑Flusses angekommen startet die Rafting‑Etappe (ca. 1,5 Std.). Der Fluss führt durch spektakuläre Schluchten mit Wasserfällen, dichter Vegetation und reicher Tierwelt.

3 . Tag Pacuare (F, M, A) Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Entspannen Sie in der Lodge oder erkunden Sie die umliegende Natur auf eigene Faust.

4 . Tag Pacuare – Bananito (F, M, A) Nach dem Frühstück geht es per Rafting in Richtung Siquirres. Unterwegs entdecken Sie Seitenarme des Flusses und Wasserfälle. Nach einem Picknick am Flussufer Weiterfahrt auf dem Landweg nach Bananito.

5 . Tag Selva Bananito (F, M, A) Gemeinsam mit einer lokalen Reiseleitung wandern Sie zu einer mitten im Regenwald gelegenen Plattform. Am Abend wird das Essen auf der Feuerstelle zubereitet. Die Übernachtung erfolgt auf der ca. 75 m² grossen Plattform in Hängematten – begleitet von den intensiven Geräuschen des Dschungels.

6 . Tag Selva Bananito (F, M, A) Nach einem stärkenden Frühstück pflanzen Sie einen Baum in einer Regenerationszone. Anschliessend wandern Sie zurück zur Lodge. Am Nachmittag bleibt Zeit zur Erholung.

7 . Tag Selva Bananito (F, M, A) Geniessen Sie die Auszeit im Dschungel.

8 . Tag Bananito – Turrialba (F) Rückfahrt nach Bananito mit dem Geländewagen, anschliessend Übernahme des Mietwagens und Weiterfahrt nach Turrialba.

9 . Tag Turrialba – Mollejones (F, M, A) Morgens Transfer nach Santubal. Anschliessend mehrstündige Wanderung durch ländliche Regionen, Waldgebiete, das Balalaica‑Reservat und an Siedlungen der Cabécar‑Indigenen vorbei. Ziel ist die Gemeinde Mollejones, wo Sie herzlich empfangen werden.

10 . Tag Mollejones (F, M, A) Heute lernen Sie den Alltag der Gemeinde kennen, besuchen lokale Familien, erfahren mehr über die Herstellung von «tapa dulce» und bereiten gemeinsam Tortillas zu. Ein kulturelles Austauschprogramm mit Tänzen und Spielen rundet den Tag ab.

11 . Tag Mollejones – Turrialba (F) Nach dem Abschied von Mollejones wandern Sie hauptsächlich bergab bis zum Pacuare‑Fluss. Anschliessend erleben Sie eine erfrischende Rafting‑Tour, bevor es zurück nach Turrialba geht.

12 . Tag Turrialba – La Fortuna (F) Weiterfahrt nach La Fortuna am Fusse des Vulkan Arenal.

13 . Tag La Fortuna & Nationalpark Vulkan Arenal (F) Heute unternehmen Sie eine Kayaktour auf dem Arenalsee mit Naturbeobachtungen, Badepause und Blick auf den Vulkan.

14 . Tag La Fortuna & Nationalpark Vulkan Arenal (F) E‑Bike‑Tour auf abwechslungsreichen Wegen rund um den Arenalsee und durch ländliche Regionen. Unterwegs machen Sie einen Stopp um sich im kühlen Wasser zu erfrischen.

15 . Tag La Fortuna & Nationalpark Vulkan Arenal (F) Heute geht es in die Höhe: Panoramafahrt mit der Seilbahn durch die Baumkronen, anschliessend Canopy-Erlebnis mit spektakulären Ausblicken.

16 . Tag La Fortuna – Nosara (F) Fahrt an die Pazifikküste nach Nosara und Mietwagenrückgabe.

17-19 . Tag Nosara (F) Tage zur freien Verfügung.

20 . Tag Nosara – Liberia (F) Transfer nach Liberia zum Flughafen.