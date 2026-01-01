Costa Ricas pure Wildnis erleben ab San José
Costa Ricas pure Wildnis erleben ab San José
ab CHF 4350.– / pro Person
ab/bis San José
Highlights:
- Türkisblauer Río Celeste
- Vogelbeobachtungen in Palo Verde
- Glamping auf der Isla Chiquita
- Unglaubliche Artenvielfalt im Nationalpark Corcovado
19 Tage / 18 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag San José
Nach Ankunft in San José Transfer in Ihre Unterkunft.
2. Tag San José – Boca Tapada (F)
Mietwagenübernahme und Fahrt nach Boca Tapada.
3. Tag Boca Tapada (F)
Bootsausflug auf dem Río San Carlos. Mit etwas Glück lassen sich Krokodile, Schildkröten, Reiher, Eisvögel, Fledermäuse, Königsgeier und viele weitere Tierarten beobachten. Nahe der nicaraguanischen Grenze besuchen Sie ein kleines Dorf.
4. Tag Boca Tapada (F)
Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung – ideal zum Entspannen oder für optionale Aktivitäten in der Natur.
5. Tag Boca Tapada – Bijagua de Upala (F)
Heute setzen Sie Ihre Reise fort in die Region mit dem Nationalpark Vulkan Tenorio.
6. Tag Nationalpark Vulkan Tenorio (F)
Unternehmen Sie heute eine Wanderung durch den Nationalpark und entdecken Sie den berühmten Río Celeste mit seiner intensiv blauen Farbe, Wasserfällen, Lagunen und Quellen. Mit etwas Glück begegnen Sie Affen, Nasenbären und zahlreichen Vogelarten.
7. Tag Bijagua de Upala – Nationalpark Palo Verde (F, A)
Fahrt in den Palo‑Verde‑Nationalpark, ein bedeutendes Feuchtgebiet mit aussergewöhnlicher Artenvielfalt. Die Unterkunft befindet sich in einer biologischen Forschungsstation – ideal für naturinteressierte Reisende.
8. Tag Nationalpark Palo Verde (F, M, A)
Zeit für Beobachtungen im Trockenwald‑ und Feuchtgebiet. Optional können Bootsausflüge durch Mangroven und zur Vogelinsel organisiert werden. Die Mahlzeiten werden in gemeinschaftlicher Atmosphäre serviert.
9. Tag Nationalpark Palo Verde – Isla Chiquita (F)
Fahrt nach Punta Cuchillos und anschliessend Bootstransfer zur Isla Chiquita im Golf von Nicoya.
10-11. Tag Isla Chiquita (F)
Auf der kleinen Insel geniessen Sie persönliches Boutique‑Glamping in stilvollen Safarizelten, regionale Küche mit frischem Fisch sowie Ausflüge zu Wasser. Ein idealer Ort zum Abschalten.
12. Tag Isla Chiquita – Uvita (F)
Bootsfahrt zurück aufs Festland und Weiterreise mit dem Mietwagen nach Uvita.
13-14. Tag Uvita & Umgebung (F)
Uvita ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in den Marino‑Ballena‑Nationalpark, bekannt für seine Strände, Mangroven und als Walbeobachtungsgebiet.
15. Tag Uvita – Osa-Halbinsel (F, M, A)
Fahrt nach Puerto Jiménez und Abgabe des Mietwagens. Anschliessend Allradtransfer zu einer abgelegenen Lodge nahe dem Corcovado‑Nationalpark. Hier startet Ihr Wander-Abenteuer am nächsten Tag. Alternatives Programm für weniger Wanderfreudige: Fahrt bis nach Sierpe und Bootstransfer nach Drake Bay.
16. Tag Osa-Halbinsel (F, M, A)
Dschungelwanderung durch den Nationalpark Corcovado. Alternativ Version Drake Bay: Ausflug in den Nationalpark mit kleiner Wanderung.
17. Tag Osa-Halbinsel (F, M, A)
Heute wandern Sie weiter bis zum Parkausgang La Leona. Alternativ Version Drake Bay: Schnorchelausflug zur Isla del Caño.
18. Tag Osa Halbinsel – Alajuela (F)
Rückfahrt nach Puerto Jimenez bzw. Drake Bay und Flug nach San José. Transfer in Ihre Unterkunft in Alajuela.
19. Tag Alajuela – San José (F)
Transfer zum Flughafen.
Mietwagenrundreise 19 Tage/18 Nächte ab/ bis San José
- 18 Übernachtungen in ausgewählten Hotels und Lodges
- Täglich Frühstück, 4x Mittagessen, 5x Abendessen
- Transfers gemäss Programm
- Inlandflug Halbinsel Osa - San José
- 14 Tage Mietwagen Kat. SUV Intermediate Mitsubishi ASX o.ä. inkl. Versicherung
- Aktivitäten und Ausflüge gemäss Programm auf Zubucherbasis mit Englisch sprechender Reiseleitung
- Trinkgelder
- Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke
- Optionale Ausflüge und Aktivitäten
- Steuern und Gebühren vor Ort
- Diese Reise inkludiert eine mehrtägige Wanderung im Nationalpark Corcovado mit einfachen Unterkünften/ Camps & 1 Übernachtung im Mehrbettzimmer.
Als Alternative kann während dieser Zeit eine Lodge an der Drake Bay gebucht werden, welche ebenfalls eine kleinere Wanderung im Nationalpark beinhaltet sowie zusätzlich einen Schnorchelausflug zur Isla del Caño.
Preise
19 Tage / 18 Nächte ab CHF 4350.– / pro Person