Costa Ricas pure Wildnis erleben ab San José

Diese Reise führt durch einige der ursprünglichsten Regionen Costa Ricas und bietet immer wieder das Gefühl, mitten in der Natur und fernab des Alltags unterwegs zu sein. Abgelegene Flusslandschaften, üppige Regen‑ und Nebelwälder sowie weitläufige Feuchtgebiete prägen den Reiseverlauf und ermöglichen intensive Tier‑ und Naturbeobachtungen in teils nahezu unberührter Umgebung. Ein besonderes Highlight ist das Boutique‑Glamping auf der Isla Chiquita, wo Komfort und Ruhe auf die raue Schönheit des Golfs von Nicoya treffen.

Auch an der südlichen Pazifikküste rund um Uvita steht das bewusste Erleben von Natur im Vordergrund, bevor die Reise in der artenreichen Region Corcovado ihren intensiven, wildnisnahen Abschluss findet. Ideal für Reisende, die Costa Rica authentisch und naturnah entdecken möchten.