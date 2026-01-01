Mietwagenreise Zwischen zwei Ozeanen ab San José

1 . Tag San José Individuelle Ankunft und Transfer ins Hotel.

2 . Tag San José – Tortuguero Fahrt durch den Braulio Carillo Nationalpark ins Karibikflachland. Dann geht es vorbei an Bananenplantagen bis zur Anlegestelle am Fluss. Bootsfahrt durch üppige Mangrovensümpfe, Kanäle und Lagunen zur Lodge im Tortuguero Nationalpark. Am Nachmittag haben Sie Gelegenheit, das Dorf Tortuguero zu besuchen.

3 . Tag Tortuguero Nationalpark Am Morgen nehmen Sie an einer Kanaltour durch den Tortuguero Nationalpark teil. Dabei haben Sie ausreichend Gelegenheit Kaimane, Affen, Faultiere, Schildkröten, Leguane und viele verschiedene Vogelarten zu beobachten. Der Nachmittag steht zur freien Verfügung.

4 . Tag Tortuguero – La Fortuna Am Morgen reisen Sie zurück nach Guápiles. Mietwagenreise: Übernahme Ihres Mietwagens in Guápiles. Den Rest des Tages können Sie in den örtlichen Thermalquellen mit Blick auf den Vulkan entspannen.

5 . Tag Arenal Nationalpark Heute unternehmen Sie eine Wanderung durch den Arenal Nationalpark. Dabei kommen Sie dem Vulkan sehr nahe und spazieren sogar auf erkalteten Lavafeldern. Rückkehr zum Hotel gegen Mittag. Den restlichen Tag können Sie nutzen, um auf eigene Faust die tropische Landschaft rund um den Vulkan zu erkunden.

6 . Tag La Fortuna – Monteverde Heute verlassen Sie La Fortuna und fahren weiter entlang des Arenal Sees nach Tilaràn und weiter auf etwas holpriger Strecke in das Nebelwaldgebiet Monteverde.

7 . Tag Monteverde Heute steht das Erlebnis Regenwald auf dem Programm. Nebst hunderten von Baum- und Pflanzenarten kann man hier auch einige der über 350 Vogelarten finden. Um dieses Naturparadies zu erleben, unternehmen Sie einen Rundgang im Selvatura Reservat mit Hängebrücken. Diese sind gut zugänglich und bieten einen tollen Einblick in das Dschungeldach. In diesen Höhen des Urwaldes ist vieles noch unerforscht und der Blick aus der Vogelperspektive eignet sich ausgezeichnet zum Fotografieren dieser unglaublichen grünen Dichte.

8 . Tag Monteverde – Rincón de la Vieja Nach dem Frühstück fahren Sie zur Tierauffangstation Las Pumas. Unter anderem kann man hier Costa Ricas heimische Grosskatzen sehen wie den Ozelot, Wieselkatzen und den Jaguar. Danach geht es weiter Richtung Norden in den Rincón de la Vieja Nationalpark.

9 . Tag Rincón de la Vieja Nationalpark Heute unternehmen Sie eine ausgiebige Wanderung durch den Nationalpark. Entdecken Sie sprudelnde Schlammgruben, kristallklare Wasserfälle und weitläufige Weiden vor der Kulisse des mächtigen Vulkans.

10 . Tag Rincón de la Vieja – Playa Hermosa Nach so vielen Abenteuern und Landschaftsimpressionen dürfen Sie sich etwas Ruhe gönnen, um die gesammelten Eindrücke zu verarbeiten. Sie reisen weiter zu Ihrem Hotel direkt am Strand. Geniessen Sie das warme Wasser und die wunderschöne Umgebung. Mietwagentour: Abgabe Ihres Mietwagens im Hotel. Privattour: Ihr Reiseleiter/Fahrer verabschiedet sich hier von Ihnen.

11-13 . Tag Playa Hermosa / Tamarindo Verbringen Sie die Strandtage nach Lust und Laune. Wie wäre es zum Beispiel mit einem gemütlichen Spaziergang entlang der Küste oder einer entspannenden Yogastunde im warmen Sand?

14 . Tag Pazifikküste – San José Ein komfortabler Zubringerbus holt Sie von Ihrem Hotel ab und bringt Sie zurück nach San José.

15 . Tag San José Transfer zum Flughafen.