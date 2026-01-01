Beschreibung

Lage An erhöhter Hanglage, ca. 10 Fahrminuten ausserhalb von Tucson, liegt dieses Erstklassresort auf einem Plateau am Fusse der Santa Catalina Mountains. Nach Tucson und zum Saguaro Nationalpark sind es ca. 15 Fahrminuten.

Angebot 2 Restaurants, ein Café, eine Bar, eine Cocktail-Lounge, 2 Aussenpools, ein Jacuzzi, ein Spa, ein Fitnessraum, 3 Tennisplätze, Pickleball, zwei 18-Loch Golfplätze sowie ein Naturweg stehen den Gästen zur Verfügung.