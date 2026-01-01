Clear Sky Resorts
Williams
Beschreibung
Lage
Das einzigartige Clear Sky Resort befindet sich etwa 25 Fahrminuten südlich vom Grand Canyon Village.
Angebot
Zu den Einrichtungen gehören Food Truck, Essenszelt, Volleyballplatz, Spiele, Kino-Zelt, Spielplatz. Tägliches Aktivitätenprogramm wie z. B. Lagerfeuer, Live Musik, Sternbeobachtung.
Zimmer
45 Kuppelzelte, welche je nach Kategorie Platz für 1 bis 7 Personen bieten. Diese sind mit Privatbad, Mini-Kühlschrank, Panoramafenster, Hängematte und Aussendeck ausgestattet. Es gibt verschiedene kreative Themen-Zelte, wie z. B. Space Galaxy Sky Dome, Video Game Sky Dome oder Pink Sky Dome.
Preis auf Anfrage
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