Das einzigartige Clear Sky Resort befindet sich etwa 25 Fahrminuten südlich vom Grand Canyon Village.

45 Kuppelzelte, welche je nach Kategorie Platz für 1 bis 7 Personen bieten. Diese sind mit Privatbad, Mini-Kühlschrank, Panoramafenster, Hängematte und Aussendeck ausgestattet. Es gibt verschiedene kreative Themen-Zelte, wie z. B. Space Galaxy Sky Dome, Video Game Sky Dome oder Pink Sky Dome.