Beschreibung

Lage Romantisches, rustikales Erstklasshotel mit bester Sicht auf die umliegenden Felsformationen. Das Sedona Arts Center und die Chapel of the Holy Cross sind nur wenige Fahrminuten entfernt.

Angebot Die Unterkunft verwöhnt Sie mit zwei Restaurants, einer Bar, einem Aussenpool, einem Jacuzzi, einem Spa-Bereich und einem Fitnessraum. Zudem gibt es einen direkten Zugang zum Oak Creek.