L'Auberge de Sedona
Sedona
Beschreibung
Lage
Romantisches, rustikales Erstklasshotel mit bester Sicht auf die umliegenden Felsformationen. Das Sedona Arts Center und die Chapel of the Holy Cross sind nur wenige Fahrminuten entfernt.
Angebot
Die Unterkunft verwöhnt Sie mit zwei Restaurants, einer Bar, einem Aussenpool, einem Jacuzzi, einem Spa-Bereich und einem Fitnessraum. Zudem gibt es einen direkten Zugang zum Oak Creek.
Zimmer
Die 89 Zimmer sind mit Liebe zum Detail eingerichtet und bieten einen Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse und gratis WLAN.
Preis auf Anfrage
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