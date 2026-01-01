Beschreibung

Lage Das bekannteste Herrenhaus des Südens befindet sich zwischen den historischen Städten New Orleans und Baton Rouge. Die wunderschöne Plantage liegt direkt am Mississippi River. Eine 400 m lange Eichenallee umrahmt den Zugang zum grossen Gelände.

Angebot Zum Anwesen gehören ein Restaurant, ein Coffeeshop und ein Souvenirshop. Täglich werden Führungen durch das Haupthaus, die Sklavenunterkünfte und die grosse Gartenanlage angeboten. Gäste, die in der Unterkunft übernachten, erhalten einen reduzierten Preis.