Oak Alley Plantation
Vacherie
Beschreibung
Lage
Das bekannteste Herrenhaus des Südens befindet sich zwischen den historischen Städten New Orleans und Baton Rouge. Die wunderschöne Plantage liegt direkt am Mississippi River. Eine 400 m lange Eichenallee umrahmt den Zugang zum grossen Gelände.
Angebot
Zum Anwesen gehören ein Restaurant, ein Coffeeshop und ein Souvenirshop. Täglich werden Führungen durch das Haupthaus, die Sklavenunterkünfte und die grosse Gartenanlage angeboten. Gäste, die in der Unterkunft übernachten, erhalten einen reduzierten Preis.
Zimmer
Für Übernachtungsgäste stehen 9 Cottages zur Verfügung. Diese sind individuell aus- und eingerichtet. Sie verfügen über eine Küche, mit Kühlschrank, Kaffeekocher, Mikrowelle und WLAN. Das Restaurant ist abends und an gewissen Tagen geschlossen. Das Abendessen kann jedoch vorbestellt und im Cottage zu sich genommen werden.
Preis auf Anfrage
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