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The Brice - a Kimpton Hotel

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Savannah

Modernes innovatives Boutiquehotel in gehobenem Stil, das den Südstaaten Charme mit Modernität verbindet.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt im historischen Zentrum von Savannah nur wenige Schritte von der ikonischen River Street entfernt.
Angebot
Bar, Restaurant, allabendliche kostenlose Weinstunde (17-18 Uhr), Aussenpool mit Poollounge, kostenloser Kaffee und Tee in der Lobby (morgens), Fitness- und Businesscenter, Spabehandlungen auf den Zimmern (gegen Gebühr), kostenloser Fahrradverleih.
Zimmer
Alle 145 Zimmer sind mit Bademantel, Bügeleisen und -brett, TV, Minibar und WLAN (gegen Gebühr) ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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