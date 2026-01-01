Beschreibung

Lage Das Hotel liegt im historischen Zentrum von Savannah nur wenige Schritte von der ikonischen River Street entfernt.

Angebot Bar, Restaurant, allabendliche kostenlose Weinstunde (17-18 Uhr), Aussenpool mit Poollounge, kostenloser Kaffee und Tee in der Lobby (morgens), Fitness- und Businesscenter, Spabehandlungen auf den Zimmern (gegen Gebühr), kostenloser Fahrradverleih.