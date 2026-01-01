The Brice - a Kimpton Hotel
Savannah
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt im historischen Zentrum von Savannah nur wenige Schritte von der ikonischen River Street entfernt.
Angebot
Bar, Restaurant, allabendliche kostenlose Weinstunde (17-18 Uhr), Aussenpool mit Poollounge, kostenloser Kaffee und Tee in der Lobby (morgens), Fitness- und Businesscenter, Spabehandlungen auf den Zimmern (gegen Gebühr), kostenloser Fahrradverleih.
Zimmer
Alle 145 Zimmer sind mit Bademantel, Bügeleisen und -brett, TV, Minibar und WLAN (gegen Gebühr) ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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