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Hilton Myrtle Beach Resort

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Myrtle Beach

Ferienstimmung kommt auf in dem Strandresort mit vielen Sport- und Freizeitangeboten.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt am Nordende von Myrtle Beach, in der Nähe zahlreicher Attraktionen. Der Strand befindet sich gleich beim Hotel.
Angebot
2 Restaurants, 2 Bars, Coffeeshop, Pool, Hallenbad, Fitnesscenter, Tennisplatz, Golfsimulator und Spa. Die Anlagen des Embassy Suites Hotels, wie z. B. der Wasserpark mit Rutschen kann mitbenutzt werden.
Zimmer
Die 385 Zimmer sind mit Kaffeekocher und WLAN gegen Gebühr ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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