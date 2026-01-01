Hilton Myrtle Beach Resort
Myrtle Beach
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt am Nordende von Myrtle Beach, in der Nähe zahlreicher Attraktionen. Der Strand befindet sich gleich beim Hotel.
Angebot
2 Restaurants, 2 Bars, Coffeeshop, Pool, Hallenbad, Fitnesscenter, Tennisplatz, Golfsimulator und Spa. Die Anlagen des Embassy Suites Hotels, wie z. B. der Wasserpark mit Rutschen kann mitbenutzt werden.
Zimmer
Die 385 Zimmer sind mit Kaffeekocher und WLAN gegen Gebühr ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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