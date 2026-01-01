Beschreibung

Lage Das Hotel liegt am Nordende von Myrtle Beach, in der Nähe zahlreicher Attraktionen. Der Strand befindet sich gleich beim Hotel.

Angebot 2 Restaurants, 2 Bars, Coffeeshop, Pool, Hallenbad, Fitnesscenter, Tennisplatz, Golfsimulator und Spa. Die Anlagen des Embassy Suites Hotels, wie z. B. der Wasserpark mit Rutschen kann mitbenutzt werden.