Omni Charlotte
Charlotte
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt im Zentrum von Charlotte. Das Kongresszentrum und viele Freizeitattraktionen sind unweit vom Hotel entfernt. Zum Charlotte Douglas International Airport sind es ca. 15 Fahrminuten und das Mint Museum of Art liegt ca. 4 km entfernt.
Angebot
Das Hotel verfügt über 7 Restaurants, Bar, Souvenirshop, Businesscenter, Verbindungsdurchgang zur Overstreet Mall, Fitnesscenter (gegen Gebühr) und Dachterrasse mit Pool (saisonal).
Zimmer
Die 374 modernen Zimmer sind bequem ausgestattet und verfügen über alle Annehmlichkeiten.
Preis auf Anfrage
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