Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen

Omni Charlotte

Hotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating

Charlotte

Modernes Businesshotel an zentraler Lage.

Beschreibung

Lage
Das Hotel liegt im Zentrum von Charlotte. Das Kongresszentrum und viele Freizeitattraktionen sind unweit vom Hotel entfernt. Zum Charlotte Douglas International Airport sind es ca. 15 Fahrminuten und das Mint Museum of Art liegt ca. 4 km entfernt.
Angebot
Das Hotel verfügt über 7 Restaurants, Bar, Souvenirshop, Businesscenter, Verbindungsdurchgang zur Overstreet Mall, Fitnesscenter (gegen Gebühr) und Dachterrasse mit Pool (saisonal).
Zimmer
Die 374 modernen Zimmer sind bequem ausgestattet und verfügen über alle Annehmlichkeiten.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen