1 . Tag Ushuaia Ihr Abenteuer beginnt in Ushuaia, wo Sie am Nachmittag an Bord Ihres Schiffes gehen. Nachdem Sie Ihre Kabine bezogen haben, geniessen Sie einen Begrüssungsdrink und lernen die Crew und das Expeditionsteam kennen. Während das Schiff durch den Beagle-Kanal fährt, können Sie die atemberaubende Aussicht auf diese beeindruckende Wasserstrasse, das Tor zum Südlichen Ozean, bewundern.

2 . Tag Auf dem Weg zu den Falklandinseln Während Ihr Schiff Kurs auf die Falklandinseln nimmt, können Sie Vorträge und Diskussionen des Expeditionsteams geniessen. Die Themen reichen von Navigationstechniken bis hin zur einzigartigen Tierwelt und Geschichte der Region. Gehen Sie an Deck und beobachten Sie Albatrosse und Sturmvögel, die dem Schiff folgen, und halten Sie Ausschau nach Delfinen und Orcas.

3 . Tag westliche Falkland Entdecken Sie die unberührte Schönheit der westlichen Falklandinseln, die für ihre dramatischen Landschaften und ihre vielfältige Tierwelt bekannt sind. Mögliche Zwischenstopps sind: West Point Island : Besuchen Sie Kolonien von Felsenpinguinen und Schwarzbrauenalbatrossen, die an den schroffen Klippen nisten. Carcass Island : Schlendern Sie durch üppige Gärten und geniessen Sie Tee mit den Einheimischen. Halten Sie Ausschau nach Eselspinguinen und Magellanpinguinen und beobachten Sie verspielte Delfine in den umliegenden Gewässern.

4 . Tag östliche Falkland Entdecken Sie das charmante Städtchen Stanley, die Hauptstadt der Falklandinseln. Erkunden Sie das Museum, die Geschäfte und Pubs oder beobachten Sie die einheimische Tierwelt entlang der Küste, darunter Dampfschiffenten, Kelpmöwen und majestätische Albatrosse. Am Nachmittag stechen Sie in See Richtung Südgeorgien.

5 . Tag Auf See Tag 5 & 6 Auf dem Weg nach Südgeorgien können Sie in spannende Vorträge über die Tierwelt, Geschichte und Geografie der Region eintauchen. Verbringen Sie Zeit an Deck und halten Sie Ausschau nach Seevögeln und anderen Meerestieren oder geniessen Sie einfach die Ruhe des offenen Ozeans.

7 . Tag Südgeorgien Tage 7-10 Nach Ihrer Ankunft in Südgeorgien erwarten Sie Tage voller atemberaubender Entdeckungen. Wetter und Bedingungen bestimmen den Reiseverlauf, mögliche Höhepunkte sind jedoch: Salisbury Plain : Spazieren Sie inmitten Zehntausender Königspinguine in einer der grössten Kolonien der Insel vor einer beeindruckenden Gletscherkulisse. Grytviken : Besuchen Sie die historische Walfangstation und das Museum. Erweisen Sie Sir Ernest Shackleton an seinem Grab die Ehre und bewundern Sie die umliegenden Gipfel der Allardyce Range. St. Andrews Bay : Spazieren Sie entlang der Küste, die von See-Elefanten und der grössten Königspinguinkolonie der Insel bevölkert ist. Cooper Bay : Unternehmen Sie eine Zodiac-Fahrt, um Zügel- und Goldschopfpinguine inmitten imposanter vulkanischer Felsformationen zu beobachten. Drygalski-Fjord : Fahren Sie durch diesen beeindruckenden Fjord, der von hoch aufragenden Gletschern gesäumt ist, und halten Sie Ausschau nach kalbenden Eisbergen. Jeder Landeanflug bietet unvergessliche Begegnungen mit Wildtieren und die Möglichkeit, in die unberührte Schönheit der vielfältigen Landschaften Südgeorgiens einzutauchen.

11 . Tag Auf See Tag 11-12 Während das Schiff Kurs auf die Antarktische Halbinsel nimmt, sollten Sie sich Zeit nehmen, um zu entspannen, Ihre Fotos anzusehen oder Vorträge zu besuchen, um sich auf die nächste aufregende Etappe des Abenteuers vorzubereiten.

13 . Tag Elefanteninsel Besuchen Sie die historische Elephant Island, wo Shackletons Männer eine bange Zeit auf ihre Rettung warten mussten. Lassen Sie ihre unglaubliche Überlebensgeschichte auf sich wirken, während Sie diesen abgelegenen und geschichtsträchtigen Ort

14 . Tag antarktische Halbinsel und die Shetlandinseln Tag 14-17 Erleben Sie die unberührte Wildnis der Antarktischen Halbinsel. Mögliche Höhepunkte sind: Gerlache-Strasse : Navigieren Sie durch schmale Kanäle, umgeben von hoch aufragenden Gipfeln und Gletschern. Cuverville-Insel : Besuchen Sie Kolonien von Eselspinguinen auf einem erhöhten Strand inmitten atemberaubender Landschaften. Deception-Insel : Segeln Sie in die vulkanische Caldera und erkunden Sie ihre unheimliche, ausserweltliche Landschaft. Half Moon Island : Beobachten Sie Zügelpinguine und andere Wildtiere in einer atemberaubenden, sichelförmigen Landschaft.

18 . Tag Drake Passage Tage 18-19 Während Sie die Antarktis hinter sich lassen, geniessen Sie Ihre letzten Vorlesungen und lassen Sie Ihre unglaubliche Reise Revue passieren. Verbringen Sie Zeit an Deck und halten Sie Ausschau nach Seevögeln und Walen, während Sie die Drake-Passage durchqueren.

20 . Tag Ushuaia Sie erreichen Ushuaia am Morgen und verabschieden sich nach dem Frühstück von Ihrem Schiff und treten die individuelle Heimreise an.



Tipp vom Spezialisten

Gerne planen wir Ihr individuelles An und Abreisepaket für Sie. Planen Sie sicher eine Nacht in Buenos Aires vor der Reise ein um den Flair der Geburtsstadt des Tangos kennen zu lernen.