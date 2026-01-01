Lage und Anreise

Der Nationalpark liegt in der Region Magallanes im chilenischen Teil Patagoniens. Üblicher Ausgangspunkt ist Punta Arenas, das per Inlandflug ab Santiago de Chile erreicht wird. Von dort führt die Fahrt über Puerto Natales, die letzte grössere Ortschaft vor dem Park, zu den Parkeingängen. Wer Patagonien beidseits der Grenze bereist, kann Torres del Paine auch von El Calafate in Argentinien aus ansteuern – der Grenzübertritt ist Teil vieler kombinierter Routen. Innerhalb des Parks bewegen Sie sich auf Schotterstrassen; viele Aussichtspunkte liegen direkt an der Strasse oder nur wenige Gehminuten davon entfernt.

Landschaft und Tierwelt

Das Herz des Parks bildet das Paine-Massiv mit den namensgebenden Granittürmen und den zweifarbigen Cuernos del Paine. Dazu kommen der Grey-Gletscher als Ausläufer des Südpatagonischen Eisfelds, türkis gefärbte Seen wie der Lago Pehoé und der Lago Nordenskjöld sowie der Wasserfall Salto Grande. Der Park ist als UNESCO-Biosphärenreservat ausgewiesen. In den offenen Steppen weiden Guanakos, darüber kreisen Andenkondore; mit etwas Glück lassen sich auch Nandus, Füchse und – meist in Begleitung spezialisierter Guides – Pumas beobachten.

Trekking oder Ausflüge ab Hotel?

Torres del Paine lässt sich auf zwei Arten erleben. Aktive Reisende wählen eine Mehrtagestour wie den bekannten W-Trek oder die komplette Umrundung des Massivs; übernachtet wird dabei in einfachen Berghütten, sogenannten Refugios, oder in Zeltcamps. Wer eine feste Unterkunft bevorzugt, unternimmt Tageswanderungen und Ausflüge ab einem Hotel oder einer Lodge im Park beziehungsweise ab Puerto Natales – etwa Bootsfahrten auf dem Grey-See bis vor die Gletscherkante oder Fahrten zu Aussichtspunkten mit kurzen Wanderwegen.

Die Region passt zu Ihnen, wenn Sie:

ein mehrtägiges Trekking mit Hütten- oder Campübernachtung suchen

lieber Tageswanderungen ab einem festen Hotel unternehmen

Landschaften und Tiere beobachten und fotografieren möchten

Patagonien individuell mit dem Mietwagen erkunden wollen

Reisezeit und Kombinationsmöglichkeiten

Hauptsaison ist der patagonische Sommer, etwa von November bis März, mit langen Tagen und dem vollen Angebot an Unterkünften und Ausflügen. Die Übergangsmonate davor und danach sind ruhiger, verlangen aber mehr Flexibilität bei der Planung. Unabhängig von der Saison gilt: Das Wetter in Patagonien wechselt rasch, und kräftiger Wind gehört dazu – wind- und wetterfeste Kleidung ist Pflicht.

Auf einer Chile-Reise lässt sich Torres del Paine gut mit dem argentinischen Patagonien rund um El Calafate und den Perito-Moreno-Gletscher, mit Feuerland oder – als Kontrastprogramm im Norden – mit der Atacama-Wüste und Santiago verbinden. Unsere Spezialisten stimmen Anreise, Unterkünfte und Wanderetappen aufeinander ab, damit die Reihenfolge der Stationen zur verfügbaren Zeit passt.