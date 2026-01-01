Das schöne Städtchen Puerto Natales gilt als Tor zum Nationalpark Torres del Paine, in dem Sie vor allem dann gut aufgehoben sind, wenn Sie während Ihrer Chile Ferien aktiv sein möchten. Ein weiteres Gebiet, dessen Besuch sich lohnt und welches Sie von Puerto Natales aus gut erreichen können, ist der Nationalpark Bernardo O'Higgins, der für seine imposanten Gletscher bekannt ist. Aber auch eine Tour zum Gipfel des Berges Cerro Dorotea oder ein Besuch im historischen Museum der Stadt sind empfehlenswert. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten!