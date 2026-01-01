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Valparaíso, Chile

Valparaiso und Weinregion Hotels im Überblick

Chilenisches Kulturgut entdecken

Ein traumhaftes Stadtbild und das wohl bekannteste Weinbaugebiet Chiles direkt vor den Toren der Stadt machen Valparaiso zu einem Ferienziel mit Stil. Insbesondere der Hafen von Valparaiso, der Heimatstadt des berühmten chilenischen Dichters Pablo Neruda, lädt zu Spaziergängen ein und vermittelt Ihnen auf eine eindrucksvolle Art und Weise den Charme dieser Stadt. Egal, ob Sie die Flaniermeile Paseo Yugoslavo, den Turri-Uhrturm oder das Weinbaugebiet im Casablanca-Tal erkunden, Valparaiso wird Sie schnell in seinen Bann ziehen. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um Valparaiso zu besuchen!

Lage und Anreise: Küstenstadt westlich von Santiago

Valparaiso liegt an der Pazifikküste Zentralchiles, westlich der Hauptstadt Santiago. Die Anreise erfolgt in der Regel über den internationalen Flughafen von Santiago; von dort führt die Strasse durch das Casablanca-Tal direkt an die Küste. Stadt und Weinregion lassen sich damit ohne Inlandflug in jede Chile-Reise einbauen – als erster Halt nach der Ankunft, als Abschluss vor dem Rückflug oder als Ausflug ab Santiago.

Wer mehr als einen Tagesausflug einplant, übernachtet am besten direkt in der Stadt: Am Abend, wenn die Tagesgäste abgereist sind, zeigen die Hügelquartiere ihren eigentlichen Alltag.

Eine Stadt auf Hügeln

Valparaiso ist auf zahlreichen Hügeln gebaut, die sich im Halbrund über der Hafenbucht erheben. Historische Standseilbahnen, die sogenannten Ascensores, verbinden die Unterstadt mit den Wohnquartieren auf den Cerros. Das historische Zentrum der Stadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Besonders die Hügel Cerro Alegre und Cerro Concepción sind für ihre bemalten Fassaden, ihre Strassenkunst sowie ihre Cafés und kleinen Hotels bekannt.

Wer sich für Literatur interessiert, besucht La Sebastiana, eines der Wohnhäuser Pablo Nerudas mit Blick über die Bucht. Direkt nördlich schliesst der Badeort Viña del Mar an: Mit Stränden und gepflegter Uferpromenade bildet er einen ruhigeren Gegenpol zum rauen, lebendigen Valparaiso.

Weine aus dem Casablanca-Tal

Das Casablanca-Tal liegt an der Strecke zwischen Santiago und der Küste und zählt zu den bekanntesten Kühlklima-Anbaugebieten Chiles. Der Einfluss des kalten Pazifiks bringt Nebel und moderate Temperaturen – Bedingungen, unter denen vor allem Sauvignon Blanc, Chardonnay und Pinot Noir gedeihen. Viele Weingüter empfangen Besucherinnen und Besucher zu Degustationen und Führungen. Auch das benachbarte San-Antonio-Tal mit dem Anbaugebiet Leyda lässt sich in einen Ausflug einbeziehen.

Die Wege sind kurz: Eine Stadtbesichtigung in Valparaiso und ein Weingutsbesuch im Casablanca-Tal lassen sich problemlos am selben Tag verbinden.

Für wen sich die Region eignet – und was sich kombinieren lässt

Valparaiso und das Casablanca-Tal passen zu Reisenden, die Stadtkultur, Kulinarik und Wein verbinden möchten – und dank der Nähe zu Santiago auch bei knappem Zeitbudget. Bewährte Kombinationen sind:

  • Santiago und Valparaiso als städtischer Auftakt oder Abschluss einer Chile-Rundreise
  • Weinreisen mit weiteren Tälern wie Maipo oder Colchagua
  • Atacama-Wüste im Norden Chiles als landschaftlicher Kontrast zur Küste
  • Seengebiet und Patagonien im Süden für Natur- und Aktivferien
  • Osterinsel als Verlängerung ab Santiago

Bereisen lässt sich die Region das ganze Jahr. Die wärmsten und trockensten Monate fallen in den Südsommer von Dezember bis März; die Weinlese findet im Südherbst statt. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen die Hotels in Valparaiso und die Weingüter der Umgebung aus eigener Anschauung und stellen Ihnen eine Reise zusammen, die zu Ihren Vorstellungen passt.

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