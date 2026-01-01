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Arica, Chile

Arica Hotels im Überblick

Ferien in der aufregenden Stadt nahe Peru

Die Stadt Arica befindet sich im Norden der südamerikanischen Anden und bietet somit eine einzigartige Abwechslung. Arica wird auch als die „Stadt des ewigen Frühlings“ bezeichnet. Besonders die Nähe zu Peru macht Ferien in dieser Region so beliebt und interessant. Erkunden auch Sie die faszinierende Fussgängerzone und erleben Sie die Gastfreundschaft der Einwohner. Ein Besuch am Fischmarkt ist ebenfalls ein Muss. Arica bietet eine einzigartige Vielfalt. Fragen Sie einfach unsere Reiseexperten nach aktuellen Angeboten. Verbinden Sie den Aufenthalt mit einer aufregenden Rundreise durch eine der faszinierendsten Regionen der Welt.

Honeymoon

In Chile können Sie einzigartige und romantische Flitterwochen verbringen

Natur Reisen

Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wartet in Chile

Osterinseln

Erforschen auch Sie das Geheimnis der Giganten auf der Osterinsel in Chile

Trekkings

Ob zu Fuss oder auf dem Pferd, Chile können Sie auf unterschiedliche Arten erkunden

Weinregionen

Einzigartige Weine, welche Sie ausschliesslich in Chile finden

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles rund um Ferien im aufregenden Chile

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