Osterinsel Hotels und Unterkünfte

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Osterinsel, Chile

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Über 800 riesige Steinmonumente begrüssen die Besucher der Osterinsel. Diese sogenannten Moais sind die wohl bekannteste Sehenswürdigkeit der 3.500 Kilometer vom südamerikanischen Festland gelegenen Insel. Was es mit den imposanten Steinköpfen auf sich hat, weiss bislang niemand genau. Eins ist aber sicher: Eine Stippvisite auf der Pazifikinsel ist ein unvergessliches Erlebnis. Neben den Steinfiguren sollten Sie beispielsweise auch Orongo besuchen. Hier befinden sich zahlreiche gut erhaltene Steinhäuser mit kultischen Wandmalereien. Was Sie auf der Osterinsel noch erleben sollten, erfahren Sie von unseren Spezialisten.

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