Knecht Reisegruppe Gütesiegel
südamerika Reisen Gütesiegel
südamerikareisen
Santiago de Chile, Chile

Santiago de Chile Hotels im Überblick

Hoch hinaus mit Ferien vom Spezialisten

Der Hausberg Santiago de Chiles ist der der Cerro San Cristóbal. Mit der Strandseilbahn erreichen Sie den Berggipfel am Mapocho-Ufer. Von dort haben Sie die wohl schönste Aussicht auf die Millionenmetropole: Ihr Blick schweift von den Gipfeln der Anden über die mächtigen Ausmasse der Stadt. Besonders sehenswert ist ausserdem der Sitz der Regierung Chiles. Vor dem Palacio de la Moneda haben Sie jeden Morgen um 10 Uhr die Möglichkeit, den Wachwechsel zu beobachten. Mehr über alle Sehenswürdigkeiten der Stadt erfahren Sie von unseren Spezialisten.

Honeymoon

In Chile können Sie einzigartige und romantische Flitterwochen verbringen

Natur Reisen

Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wartet in Chile

Osterinseln

Erforschen auch Sie das Geheimnis der Giganten auf der Osterinsel in Chile

Trekkings

Ob zu Fuss oder auf dem Pferd, Chile können Sie auf unterschiedliche Arten erkunden

Weinregionen

Einzigartige Weine, welche Sie ausschliesslich in Chile finden

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles rund um Ferien im aufregenden Chile

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Südamerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren