Der Hausberg Santiago de Chiles ist der der Cerro San Cristóbal. Mit der Strandseilbahn erreichen Sie den Berggipfel am Mapocho-Ufer. Von dort haben Sie die wohl schönste Aussicht auf die Millionenmetropole: Ihr Blick schweift von den Gipfeln der Anden über die mächtigen Ausmasse der Stadt. Besonders sehenswert ist ausserdem der Sitz der Regierung Chiles. Vor dem Palacio de la Moneda haben Sie jeden Morgen um 10 Uhr die Möglichkeit, den Wachwechsel zu beobachten. Mehr über alle Sehenswürdigkeiten der Stadt erfahren Sie von unseren Spezialisten.