Verspielte Seelöwen, gesellige Pinguine und eine traumhafte Landschaft machen die vor der Küste von Chile gelegene Insel Chiloé zu einem perfekten Ferienziel für Naturfreunde. Aber nicht nur die Natur dieser Insel ist sehr sehenswert, auch die hölzernen Kirchen, welche sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen, sind einer der Gründe dafür, dass Chiloé einzigartig ist! Obwohl es keine entsprechenden Beweise gibt, hält sich hartnäckig das Gerücht, dass ein Geisterschiff vor der Insel sein Unwesen treibt. Wenn Sie diesem Mythos persönlich nachgehen möchten, kontaktieren Sie unbedingt unsere Spezialisten.