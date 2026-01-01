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San Pedro de Atacama, Chile

San Pedro de Atacama Hotels im Überblick

Eine Oase inmitten der trockensten Wüste der Erde

Rund um das Dorf San Pedro de Atacama, welches sich auf einer Höhe von 2.450 Metern befindet, entdecken Sie eine der faszinierendsten Landschaften unseres Planeten. Denn die bei San Pedro de Atacama gelegene Oase Salar de Atacama ist einer der wenigen fruchtbaren Flecken weit und breit. In dieser Region regnet es durchschnittlich nur alle 10 Jahre, was allerdings ihre Faszination erst ausmacht! Wenn Sie schon bald so herrliche Orte wie den Geysir del Tatio besuchen möchten, kontaktieren Sie unsere erfahrenen Spezialisten.

Tierra AtacamaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 617.– / pro Person
San Pedro de Atacama
Geniessen Sie atemberaubende Ausflüge, gutes Essen, lokale Weine und erstklassigen Service des Tierra Atacama Hotels....

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