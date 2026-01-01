Explora Torres del Paine
Torres del Paine Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Am Ende der Welt liegt mehr als nur Schönheit. Das Meer, die Berge und die Eisfelder gelten als grösste natürliche Grenze zum Rest der Welt. Das Hotel Salto Chico liegt an einer einzigartigen Lage direkt am türkisblauen Lago Pehoé mit einem atemberaubenden Blick auf die zackigen Gipfel des Bergmassivs Paine.
Lage
Das explora Torres del Paine liegt in bester Lage mitten im Torres del Paine Nationalpark, direkt am Ufer des Pehoé Sees, 5 Stunden von Punta Arenas entfernt.
Angebot
Das Haus verfügt wie die ande-ren beiden explora Unterkünfte über eine einzigartige Küche. Ob Lachs, frisches Obst und Gemüse oder Fleisch – stets spielen die Grundzutaten die Hauptrolle. Zusätzlich bietet es den Gästen eine Bar, Aufenthaltsräume, eine Boutique, Sauna, Massageraum, 4 Whirpools unter freiem Himmel sowie ein Indoor Schwimmbecken und einen Fernsehraum. WLAN findet man hier nur in den öffentlichen Bereichen.
Zimmer
Alle 49 Zimmer verfügen über Bad/Dusche, WC, Telefon, Safe und eine fantastische Aussicht auf das Paine Massiv oder auf den Salto Chico - den kleinen Wasserfall.
Aktivitäten
Das explora Torres del Paine bietet über 50 Ausflüge an, von denen die Hotelgäste täglich zwischen ganz- und halb-tägigen Touren auswählen können. Die Guides helfen den Gästen sich für die richtigen Aktivitäten zu entscheiden, damit man sich täglich auf etwas Neues freuen kann. Die Touren finden in Kleingruppen von maximal 8 Personen statt.
ab CHF 727.– / pro Person
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