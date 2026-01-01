Beschreibung

Einleitung Am Ende der Welt liegt mehr als nur Schönheit. Das Meer, die Berge und die Eisfelder gelten als grösste natürliche Grenze zum Rest der Welt. Das Hotel Salto Chico liegt an einer einzigartigen Lage direkt am türkisblauen Lago Pehoé mit einem atemberaubenden Blick auf die zackigen Gipfel des Bergmassivs Paine.

Lage Das explora Torres del Paine liegt in bester Lage mitten im Torres del Paine Nationalpark, direkt am Ufer des Pehoé Sees, 5 Stunden von Punta Arenas entfernt.

Angebot Das Haus verfügt wie die ande-ren beiden explora Unterkünfte über eine einzigartige Küche. Ob Lachs, frisches Obst und Gemüse oder Fleisch – stets spielen die Grundzutaten die Hauptrolle. Zusätzlich bietet es den Gästen eine Bar, Aufenthaltsräume, eine Boutique, Sauna, Massageraum, 4 Whirpools unter freiem Himmel sowie ein Indoor Schwimmbecken und einen Fernsehraum. WLAN findet man hier nur in den öffentlichen Bereichen.

Zimmer Alle 49 Zimmer verfügen über Bad/Dusche, WC, Telefon, Safe und eine fantastische Aussicht auf das Paine Massiv oder auf den Salto Chico - den kleinen Wasserfall.