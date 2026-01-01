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Punta Arenas, Chile

Punta Arenas Hotels: unsere Auswahl

Ferien für Geschichtsfans

Die ganz im Süden von Chile gelegene Metropole Punta Arenas ist der Ausgangspunkt für Ausflüge in die Nationalparks der Umgebung. In dieser Stadt im Herzen von Patagonien erfahren Sie viel über die Vergangenheit der Gegend. Neben einem Regionalmuseum ist vor allem der Fuss des Aónikenk-Indianers, welcher sich auf dem Platz Plaza de Armas befindet, sehenswert und mit einer interessanten Geschichte verbunden: Der Legende nach bringt es Glück, ihn zu küssen. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um die lebendige Stadt Punta Arenas hautnah zu erleben.

Honeymoon

In Chile können Sie einzigartige und romantische Flitterwochen verbringen

Natur Reisen

Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wartet in Chile

Osterinseln

Erforschen auch Sie das Geheimnis der Giganten auf der Osterinsel in Chile

Trekkings

Ob zu Fuss oder auf dem Pferd, Chile können Sie auf unterschiedliche Arten erkunden

Weinregionen

Einzigartige Weine, welche Sie ausschliesslich in Chile finden

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles rund um Ferien im aufregenden Chile

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