Die ganz im Süden von Chile gelegene Metropole Punta Arenas ist der Ausgangspunkt für Ausflüge in die Nationalparks der Umgebung. In dieser Stadt im Herzen von Patagonien erfahren Sie viel über die Vergangenheit der Gegend. Neben einem Regionalmuseum ist vor allem der Fuss des Aónikenk-Indianers, welcher sich auf dem Platz Plaza de Armas befindet, sehenswert und mit einer interessanten Geschichte verbunden: Der Legende nach bringt es Glück, ihn zu küssen. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um die lebendige Stadt Punta Arenas hautnah zu erleben.