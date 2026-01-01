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Iquique, Chile

Iquique Hotels im Überblick

Ferien, die Kultur und Badeerlebnis vereinen

Die im Norden von Chile gelegene Stadt Iquique ist ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge zu den Salpeterstädten Santa Laura und Humberstone. Aber auch in der Metropole selbst locken interessante Plätze wie ein Duty-Free-Einkaufszentrum und eine historische Altstadt. Wenn auch Sie diesem Ort nicht widerstehen können, helfen Ihnen unsere Spezialisten gerne weiter!

Iquique: Tor zur Atacama-Wüste

Die Stadt profitiert aber nicht nur von ihrer Nähe zur Atacama-Wüste, sondern ist auch ein beliebter Badeort, der unter anderem über eine sehr imposante Strandpromenade verfügt, die Sie begeistern wird.

Honeymoon

In Chile können Sie einzigartige und romantische Flitterwochen verbringen

Natur Reisen

Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wartet in Chile

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Erforschen auch Sie das Geheimnis der Giganten auf der Osterinsel in Chile

Trekkings

Ob zu Fuss oder auf dem Pferd, Chile können Sie auf unterschiedliche Arten erkunden

Weinregionen

Einzigartige Weine, welche Sie ausschliesslich in Chile finden

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles rund um Ferien im aufregenden Chile

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