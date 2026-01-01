Die im Norden von Chile gelegene Stadt Iquique ist ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge zu den Salpeterstädten Santa Laura und Humberstone. Aber auch in der Metropole selbst locken interessante Plätze wie ein Duty-Free-Einkaufszentrum und eine historische Altstadt. Wenn auch Sie diesem Ort nicht widerstehen können, helfen Ihnen unsere Spezialisten gerne weiter!