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Puerto Varas, Chile

Puerto Varas Hotels: unsere Auswahl

Spannende Sehenswürdigkeiten in Ihren Chile Ferien

Die charismatische Stadt Puerto Varas ist ein kleines Blumenmeer, weswegen es auch nicht verwundert, dass sie den Beinamen „Stadt der Rosen“ trägt. Da der idyllische Ort am Llanquihue See einst von Siedlern aus Deutschland gegründet wurde, hat sich bis heute ein dementsprechendes Flair gehalten. Aufgrund des malerischen Erscheinungsbildes und so faszinierender Sehenswürdigkeiten wie der Kirche Iglesia Sagrado Corazon de Jesus und dem Museum Pablo Fierro ist Puerto Varas ein beliebtes Ausflugsziel in Chile. Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, um mehr zu erfahren!

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