Awasi Patagonia
Torres del Paine Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Das Awasi Patagonia wurde im November 2013 eröffnet und bietet den wohl höchsten Komfort, den es in der Umgebung vom Torres del Paine Nationalpark gibt. Am selben Ort wo vor über 140 Jahren Florence Dixie campierte, können heute die Gäste vom Awasi den atemberaubenden Blick auf das majestätische Torres del Paine Massiv geniessen. Es erwarten Sie unvergessliche Erlebnisse in einem der schönsten Ecken Südamerikas.
Ein dichter Urwald von Lenga und Ñire Bäumen schützt den Ort vom starken patagonischen Wind. Die einheimische Fauna bleibt in diesen Wäldern geschützt und ermöglicht den Herden von Guanacos, Nandus, Andenfüchsen, Kondoren und Pumas einen idealen Lebensraum. Awasi ist die einzige Unterkunft welche den Gästen zu 100% einen massgeschneiderten Aufenthalt mit privaten Ausflügen ermöglicht.
Lage
Am Rande des Torres del Paine Nationalpark gelegen mit idealem Anschluss an alle Sehenswürdigkeiten. Ca. 1.5 Stunden von Puerto Natales und 4 Stunden von Punta Arenas entfernt.
Angebot
Das Hauptgebäude hat eine Bar, ein Gourmetrestaurant, eine grosse Terrasse sowie einen gemütlichen Aufenthaltsraum, wo die Gäste die Möglichkeit haben sich auszutauschen oder einfach in Ruhe bei einem Drink zu entspannen. WLAN ist in den öffentlichen Bereichen kostenlos verfügbar.
Zimmer
Das Hotel bietet Platz für insgesamt 26 Personen. Alle Zimmer sind auf Doppelbelegung ausgelegt, ausser die Master Villa welche für 4 Personen Platz bietet. Jede der 12 Villen ist mit einheimischen Materialien geschmackvoll eingerichtet und hat eine Fläche von 80m², bietet einen grossen Wohnraum, Holzofen und einen Whirlpool. Jedes Zimmer verfügt über einen unglaublichen Blick auf das Bergmassiv.
Aktivitäten
Jedem Zimmer steht ein privater Guide mit Fahrzeug zur Verfügung. Die Ausflüge werden individuell besprochen und an Ihre Bedürfnisse angepasst. Unternehmen Sie eine der unzähligen Wanderungen im Nationalpark oder besichtigen Sie den imposanten Grey Gletscher bei einer Bootsfahrt.
ab CHF 1807.– / pro Person
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