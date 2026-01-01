Jericoacoara Reisen vom Spezialisten
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ab CHF 430.– / pro Person
Jericoacoara
Das Paradies von Jericoacoara lässt sich nicht schöner erleben. Die Kombination von atemberaubender Natur und Luxus...
Hotel My Blue
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Jericoacoara
Ab Fortaleza sind es ca. 280 km. Das Hotel liegt direkt am wunderschönen, feinen Sandstrand von Jericoacoara, etwa...
Jericoacoara: Dünen, Lagunen und Passatwind
Ganz im Norden des Bundesstaats Ceará, rund 300 Kilometer westlich von Fortaleza, liegt Jericoacoara – ein ehemaliges Fischerdorf zwischen hohen Wanderdünen und türkisblauen Lagunen. Die Strassen bestehen aus Sand, Autos bleiben weitgehend aussen vor, und am Abend versammeln sich Gäste und Einheimische auf der grossen Düne westlich des Dorfes, um den Sonnenuntergang über dem Atlantik zu verabschieden. Trotz eines wachsenden Angebots an stilvollen Pousadas und kleinen Boutique-Hotels hat sich «Jeri» seinen entspannten Barfuss-Charme bewahrt – die umliegende Dünenlandschaft steht als Nationalpark unter Schutz.
Zu den schönsten Erlebnissen zählen Buggy- und Geländewagentouren durch die Dünen zu den Süsswasserlagunen der Umgebung: In der Lagoa do Paraíso und der Lagoa Azul hängen Hängematten direkt im glasklaren Wasser – das wohl bekannteste Fotomotiv der Region. Der von den Wellen geformte Felsbogen Pedra Furada ist bei Ebbe zu Fuss erreichbar, und dank des zuverlässigen Passatwinds hat sich Jericoacoara zu einem der bekanntesten Kite- und Windsurfreviere Brasiliens entwickelt. Wer mehr Zeit mitbringt, verlängert entlang der Küste Richtung Westen zum Flussdelta des Parnaíba.
Die Nordostküste Brasiliens ist ganzjährig warm, Luft- und Wassertemperaturen liegen meist um 28 Grad. Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von etwa August bis Dezember – dann bläst auch der Wind am konstantesten, weshalb Kite- und Windsurfer diese Monate bevorzugen. Zwischen Februar und Mai fallen die meisten Regenschauer, die aber oft kurz ausfallen. Inspiration für die Zwischensaison finden Sie auf unserer Übersicht Wohin reisen im November?
Für die Anreise fliegen Sie ab der Schweiz mit einem Zwischenstopp – etwa über Lissabon oder São Paulo – nach Fortaleza; von dort geht es im Transfer in rund vier bis fünf Stunden oder per Regionalflug weiter, die letzte Etappe führt im Geländewagen durch den Sand. Jericoacoara lässt sich gut als Badeabschluss einer Brasilien-Rundreise einplanen. Praktische Hinweise zu Einreise und Gesundheit finden Sie in unseren Brasilien-Reiseinformationen, weitere Ideen auf unserer Brasilien-Seite.
Häufige Fragen zu Jericoacoara
Jericoacoara ist ganzjährig warm mit Temperaturen um 28 Grad. Als beste Reisezeit gilt die Trockenzeit von etwa August bis Dezember; in diesen Monaten bläst auch der Passatwind am zuverlässigsten – Hochsaison für Kite- und Windsurf. Die meisten Regenschauer fallen zwischen Februar und Mai, sind aber häufig kurz.
Ab der Schweiz reisen Sie mit einem Zwischenstopp nach Fortaleza. Von dort erreichen Sie Jericoacoara im Transfer in rund vier bis fünf Stunden oder per Regionalflug; die letzten Kilometer durch die Dünen werden im Geländewagen zurückgelegt. Unsere Spezialisten organisieren Flüge und Transfers aus einer Hand.
Für alle, die Badeferien abseits grosser Resorts suchen: Das Dorf mit seinen Sandstrassen bietet entspannte Atmosphäre, kleine Pousadas und viel Natur – dazu erstklassige Bedingungen für Kite- und Windsurf. Jericoacoara lässt sich ideal mit einer Brasilien-Rundreise kombinieren, etwa als erholsamer Abschluss.
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