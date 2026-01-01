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Fernando de Noronha, Brasilien

Fernando de Noronha Reisen vom Spezialisten

Die Inselgruppe mit vulkanischem Ursprung

Malerisch, ursprünglich und sehr ruhig, so präsentiert sich die traumhafte Insel Fernando de Noronha. Da die gesamte Region unter Naturschutz steht, können Sie in diesem Teil Brasiliens viele Tiere in ihrem natürlichen Umfeld beobachten. Neben einigen in der Bucht Baia dos Golfinhos lebenden Delfinen sind vor allem Schildkröten hier heimisch. Herrliche Strände und das vorgelagerte Riff, an dem Sie schnorcheln können, laden zu einem entspannten Badeurlaub ein. Zögern Sie nicht und nehmen Sie noch heute Kontakt mit unseren Spezialisten auf, die Sie sehr gerne informieren.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Strände in Brasilien

Brasilien ist bekannt für seine weissen und palmengesäumten Sandstrände

Flitterwochen im wunderschönen Brasilien

Honeymoon in Brasilien bedeutet Romantik und Erholung in luxuriösen Unterkünften

Wassersport in Brasilien

Tauchen und viele andere Wassersportarten direkt vor der Küste Brasiliens

Reiseinformationen

Interessante und nützliche Reisetipps für Brasilien, damit die Reisevorbereitungen und Planungen perfekt verlaufen

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